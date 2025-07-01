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Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi

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Bartın'ın Kozcağız Beldesine bağlı Ellibaş Köyünde rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki Rafet Karakabak, kendi mezarını kendisi kazdı. Ölmeden mezara giren Karakabak, sevdiklerine, "Beni unutmayın" diye mesaj gönderdi.

Bartın'ın Kozcağız Beldesine bağlı Ellibaş Köyünde yaşayan ve maden ocağından emekli olan 72 yaşındaki Rafet Karakabak, bir gece rüyasında öldüğünü gördü. Rüyasını ardından köy mezarlığına giden Karakabak, anne ve babasının mezarının yanında boş bir yeri belirleyerek, kendisine mezar kazmaya başladı.

KENDİ ÖLÇÜLERİNE GÖRE MEZARINI HAZIRLADI

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi 1

Kendi ölçülerini alan Karakabak, 60 santimetre eninde 1 metre 90 santim boyunda ve 1 metre 20 santimetre derinlikte mezar kazmaya başladı. Yanlarını ve üst kapağını betondan yapan Karakabak, 2 günde saatlerce çalışarak mezarını tamamladı.

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi 2

Gördüğü rüyanın ardından mezarını kazdığını anlatan Rafet Karakabak, "Gece rüyamda öldüğümü gördüm. Sabah uyanınca köy mezarlığındaki anne ve babamın mezarını yanına gittim. Anne ve babamın mezarının önündeki boş alana kendi mezarımı kazmaya karar verdim. Gördüğüm rüyanın etkisindeyim kaldım.

KENDİ ÖLÇÜSÜNÜ ALDI

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi 3

Hem vakit geçirmek, hem de öldükten sonra kimseye zahmet vermek istemedim. Kendi ölçümü alıp yanları ve üst kapakları beton olan bir mezar hazırladım. Zaten her hafta Cuma günleri kendi mezarıma geliyorum. Burada bulunan anne ve babam ile diğer akrabalarıma dua okuyorum" dedi.

MEZARA GİRİP ARKADAŞINI KORKUTTU

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi 4

Mezarını kazarken komik olaylar da yaşadığını anlatan Karakabak, "Üst tarafta defnedilen bir kişinin mezarına gelenler, beni mezar kazarken gördüklerinde ne yaptığımı soruyordular. Mezarımı kazdığımı söylüyordum. İnanmayınca ise, 'Annemi, babamı çok özledim, onların yanına gidiyorum' diye söylerdim.

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi 5

Mezarımın üst beton kapaklarını yerleştirmek için bir arkadaşımı telefonla arayıp yardım istedim. Arkadaşım mezarımı kazdığıma inanmadı. Dalga geçtiğimi zannetti, ısrarla çağırınca, merak edip mezarlığa geldi. Merak edeceğini biliyordum, ona bir şaka yaptım. Mezarıma yatarak onu bekledim.

Geldi mezarlıkta beni aradı, bulamayınca korkmaya başladı. Açılmış mezarı görüp yaklaştığında ise beni mezarda yatarken gördü. Beni görünce de çok korktuğunuz söyleyerek beni mezardan çıkarttı" şeklinde konuştu.

DUYAN DALGA GEÇİYOR

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi 6

Mezarı görenlerin ve duyanların kendisi ile dalga geçtiğini de kaydeden Karakabak, "Mezarımı kazdığımı görenler yada duyanlar benle dalga geçiyor ama ben bunlara aldırış etmiyorum. Bana, ölmeden mezara kazılır mı, senin kimsen yok mu, mezar kalacak çoluk çocuğun yok mu' diyorlar ama bu söylenenlerden rahatsız olmuyorum. Çünkü mezarımı kazarken sahipsiz kalabileceğimi düşünmedim. Akrabalarım, çocuklarım sahip çıkacaktır" ifadelerine yer verdi..

MEZARA GİREREK, "BENİ UNUTMAYIN" DEDİ

Kendi mezarını kazıp ölmeden mezara girdi! Sebebi şaşkına çevirdi 7

Kazdığı mezarın sık sık içeride de giren Rafet Karakabak, sevenlerine ve dostlarına mezarın içerisinden mesaj yolladı. Karakabak, "Ey beni sevenler, dostlarım, ben buradayım. Beni unutmayın" diyerek mezarının ziyaret edilmesini ve dua edilmesini istedi.

(İHA)

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