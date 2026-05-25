HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar

Mersin’de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran müştekiler, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 3 bin 600 dolar, 3 bin 400 euro, 70 bin TL ile 32 tam, 5 yarım, 19 çeyrek altın ve 52 gram altını şüpheli bir kişiye teslim ettiklerini belirterek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, yapılan hassas ve takipli çalışmalar sonucunda Mersin ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ülke genelinde 12 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 54 bin 240 TL para, 13 cep telefonu, 10 banka kartı, 1 flaş bellek, 1 tabanca, 2 şarjör ve 2 adet 7.65 çapında mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar 1

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Polat, kurban pazarlığında ara buluculuk yaptıVali Polat, kurban pazarlığında ara buluculuk yaptı
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli olduLiderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.