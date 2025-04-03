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Kendini MİT görevlisi olarak tanıttı: Kandırdığı 16 kişiyi 130 bin dolar dolandırdı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 14:02
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Adana’da kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan M.A.A. , suç ortakları M.K. ve M.K. ile ABD’ye götürme vaadiyle ağlarına düşürdükleri 16 kişiyi 130 bin dolar dolandırdı. Mağdurların şikayetçi olabileceği ihtimaline karşı, kandırdığı komiser yardımcısı S.A.’ya kendini gözaltına aldırmış gibi polis merkezine götürmesini sağlayan M.A.A., buradan çıktıktan sonra kaçtı. Şikayet üzerine tutuklanan M.A.A., M.K., M.K. ve S.A. ilk duruşmada tahliye edildi.

Kendini MİT görevlisi olarak tanıttı: Kandırdığı 16 kişiyi 130 bin dolar dolandırdı!

Adana’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan M.A.A., 2022’de arkadaşları M.K. ve M.K. ile birlikte ağına düşürdüğü 16 kişiyi, yasa dışı yollarla ABD'ye götürebileceğini söyledi. Kamu görevlileriyle arasının iyi olduğunu anlatıp, mağdurların güvenini kazanan M.A.A., hep birlikte önce bir Afrika ülkesine gideceklerini, oradan da ABD’ye geçiş yapacaklarını söyledi. Şüpheli, bir yakınının halı yıkama dükkanında buluştuğu mağdurlardan toplamda 128 bin 400 dolar topladı. Öte yandan M.A.A., dolandırıcılık sırasında tanıştığı, Adana Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı S.A.’yı da MİT görevlisi olduğuna inandırıp, “Seni MİT’e aldıracağım” yalanıyla kandırdı.

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GÖZALTINA ALINMA NUMARASI YAPTI

Şüpheliler M.A.A., M.K. ve M.K., 22 Mayıs 2022’de ABD’ye gitme bahanesiyle 16 mağduru Adana Havalimanı’na çağırdı. Şüpheliler, 16 mağdurdan devletin ücretsiz uyguladığı sarıhumma aşısı olmaları için de 100’er dolar daha topladı. Mağdur 16 kişi uçağa binerek, İstanbul Havalimanı’na gitti. Şüphelilere bir daha ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar Adana’ya geri dönüp, M.A.A.’nın evine gitti. Bunun üzerine devreye giren komiser yardımcısı S.A., M.A.A. ile M.K. ve M.K.’yi polis aracıyla görev yaptığı polis merkezine götürdü. S.A., şüphelilere çay ve kahve ikram ettikten sonra serbest bıraktı.

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BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

Mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulununca şüpheliler hakkında 25 Mayıs 2022'de yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alınan M.A.A., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtmadığını, kimseyi de dolandırmadığını öne sürüp, arkadaşları M.K. ve M.K.’yi suçladı. Diğer şüpheliler ise dolandırıcılığı M.A.A.’nın yaptığını iddia etti. M.A.A., M.K., M.K. ve S.A. tutuklandı. 4 şüpheli hakkında 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında 4 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. S.A. ise mahkeme kararıyla yeniden mesleğine iade edildi. Şikayet üzerine mağdurların zararının bir kısmının giderildiği bildirildi. Tutuksuz yargılanan şüphelilerin, 14 Nisan’da hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana MİT dolandırıcı
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