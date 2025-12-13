HABER

Kendisi ile konuşmak istememişti: 21 yaşındaki Sultan'ı tabancayla vurarak öldürdü!

Kahramanmaraş'ta kan donduran olay... 23 yaşındaki İsmet Tarık Keçe, kendisinden ayrıldığı belirtilen ve konuşmak istemeyen 21 yaşındaki Sultan Değirmenci'yi tabancayla ateş ederek öldürdü.

Kahramanmaraş'taki olay, dün akşam saatlerinde Tekerek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; İsmet Tarık Keçe, bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen Sultan Değirmenci ile konuşmak istedi.

Telefonla aradığı Değirmenci, konuşmak istemedi. Bunun üzerine Keçe, Değirmenci'nin oturduğu sitenin önüne gidip, beklemeye başladı.

Keçe ardından otomobili ile sitenin önüne gelen Değirmenci'ye tabanca ile peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini de yitiren Değirmenci'nin kullandığı otomobil, bahçe duvarına çarptı.

Şüpheli kaçarken, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sultan Değirmenci'nin öldüğü belirlendi.

Şüpheli kısa sürede suç aleti silahla yakalanırken, sorgusunda suçunu da itiraf etti. İsmet Tarık Keçe, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

