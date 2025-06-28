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Kendisinden haber alınmayan gıda mühendisi 1 aydır kayıp

Denizli' yaşayan gıda mühendisi Cihan Köse, yakınları tarafından 1 aydır haber alınamıyor. Sosyal medya hesaplarından duyurular ve polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Kendisinden haber alınmayan gıda mühendisi 1 aydır kayıp

Denizli'de yaşayan Balıkesirli gıda mühendisi Cihan Köse'den 1 aydır haber alınamıyor. Ailesinin büyük bir endişe içerisinde haber almayı beklediği kayıp gıda mühendisi Cihan Köse'nin kollarında dövmeler bulunduğu, uzun saçlı ve gür sakallı olduğu belirtildi.

42 yaşındaki Köse'nin Denizli'de 1 ay önce görüldüğü, o tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığını belirten ailesi, sosyal medya hesaplarından duyurularla ve polis ekipleri yardımıyla kayıp gıda mühendisi Cihan Köse'yi ulaşmaya çalışıyor.

Kayıp Köse'nin hayatından şüphe ettiklerini anlatan gıda mühendisinin ailesi, görenlerin 0551 027 55 05 nolu telefondan kendilerine ulaşabileceklerini ifade ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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