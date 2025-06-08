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Kendisine şiddet uygulayan eşini savunan kadına vatandaşlardan tepki

Bursa'da sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, eşini savununca vatandaşlar da tepki gösterdi.

Kendisine şiddet uygulayan eşini savunan kadına vatandaşlardan tepki

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir erkek, sokak ortasında eşine şiddet uyguladı. Olay, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şahsın eşine fiziksel şiddet uyguladığını gören çevre sakinleri duruma müdahale etti. Ancak kadının, kendisine şiddet uygulayan eşini savunmaya başlaması üzerine bu kez vatandaşlar kadına tepki gösterdi. Bu sırada olay, çevrede bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Emniyet güçleri hem saldırgan erkeği hem de kadını gözaltına alarak karakola götürdü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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