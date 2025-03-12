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Kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı yakasından tutup polise teslim etti!

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
12.03.2025 17:48
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Ankara'da 19 yaşındaki genç kadın yolda yürürken 64 yaşındaki adamın tacizine uğradı. Kadın, tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı yakasından tutup polise teslim etti.

Kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı yakasından tutup polise teslim etti!

ANKARA'da, E.G. (19) caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği M.E.'yi (64) yakalayıp, polise teslim etti.

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Olay, saat 14.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, caddede yürürken kendisini takip edip tacizde bulunan M.E.'yi fark etti. E.G., M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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