HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kendisini evden çıkartan mülk sahibini darbetti; o anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısa süre önce evden çıkarılan kiracı M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi darbetti. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendisini evden çıkartan mülk sahibini darbetti; o anlar kamerada

Olay, ilçeye bağlı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. M.K., iddiaya göre dört aydır kira ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı. Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı.

Kendisini evden çıkartan mülk sahibini darbetti; o anlar kamerada 1

TARTIŞMAYA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: ART ARDA YUMRUK DARBELERİ

Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.’ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı. Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kendisini evden çıkartan mülk sahibini darbetti; o anlar kamerada 2

Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kendisini evden çıkartan mülk sahibini darbetti; o anlar kamerada 3

Kendisini evden çıkartan mülk sahibini darbetti; o anlar kamerada 4

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliyi emniyete götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kendisini evden çıkartan mülk sahibini darbetti; o anlar kamerada 5

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitlediAnne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulduHurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu kavga şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.