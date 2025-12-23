HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Adana! Amerikan Adası'nda kaçak işletmeler yıkılıyor; kendini kesen de var, dükkanını yakan da

Adana'da Seyhan Barajı Gölü üzerinden bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için polis eşliğinde işlemler başladı. Polise direnen bir kişi bıçakla kendisine zarar verdi. Bazı kişiler ise benzin döküp iş yerlerini yaktı.

Yer: Adana! Amerikan Adası'nda kaçak işletmeler yıkılıyor; kendini kesen de var, dükkanını yakan da

Adana'nın cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi.

Yer: Adana! Amerikan Adası nda kaçak işletmeler yıkılıyor; kendini kesen de var, dükkanını yakan da 1

DAHA ÖNCE DE YIKILMAK İSTENDİ, SİLAHLA DİRENENLER OLDU

Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak iş yerlerine ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanları, gölün üzerine kadar yayıldı. Çeşitli dönemlerde bu işletmeler belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Yer: Adana! Amerikan Adası nda kaçak işletmeler yıkılıyor; kendini kesen de var, dükkanını yakan da 2

BÖLGE İÇİN ŞİKAYETLER ARTTI

Aradan geçen yıllarda gölün çevresindeki bulvarlar yenilendi, yeni yollar açıldı ve çevreye lüks binalar yapıldı ancak adadaki görüntü aynı kaldı. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da tepkilere neden oldu. Emlak değeri yüksek bölgedeki ruhsatsız iş yeri sahiplerinin adaya girenleri hanutçuluk yaparak mekanlarına davet etmekte ısrarcı olmaları da şikayetleri artırdı.

Yer: Adana! Amerikan Adası nda kaçak işletmeler yıkılıyor; kendini kesen de var, dükkanını yakan da 3

KESİN YIKIM KARARI ALINDI

Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı. Sayısı 50'yi aşan iş yeri sahiplerine 23 Aralık’a kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Adanın boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Yer: Adana! Amerikan Adası nda kaçak işletmeler yıkılıyor; kendini kesen de var, dükkanını yakan da 4

BIÇAKLA KENDİNE ZARAR VEREN DE VAR İŞ YERİNİ YAKAN DA

Adanın boşaltılması için verilen sürenin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde iş makineleri yıkım için polis eşliğinde adaya geldi. Çevik kuvvet ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkıma karşı çıkan esnaf, çalışmaları engellemeye çalıştı. Yıkıma karşı çıkan bir kişi polise direnerek bıçakla kendisine zarar verdi. Bazı işletme sahipleri de iş yerlerini benzin döküp yaktı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, adanın tahliye edilmesi için kalabalık grupla müzakere ediyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıBariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Okul önündeki yaya geçidine park araç tepki topladıOkul önündeki yaya geçidine park araç tepki topladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana dükkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.