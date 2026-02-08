Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı

Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, AFAD ekipleri mahsur kalan hayvanları tahliye etti, çiftçiler ise mallarını kurtarmak için zamanla yarıştı.

NEHİR TAŞTI, ETRAFINDAKİLER SULAR ALTINDA KALDI

Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi artan Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. Taşkının ardından bölgede yaşayan çiftçiler, hayvanlarını ve mallarını kurtarmak için seferber oldu.

BARAJLAR AĞIZLARINA KADAR DOLDU

Bulgaristan'daki barajlarda doluluk oranının yüzde 95'e ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandığı öğrenilirken, Meriç Nehri'nin debisinin 1157 metreküp/saniyeye kadar yükselerek artmaya devam ettiği bildirildi.

TEDBİRLER ALINDI

Üç nehrin birleştiği Edirne'de, nehir kenarlarında bulunan yerleşim alanları ve tarım arazilerinde yaşayan vatandaşlar tedbir alırken, AFAD ve jandarma ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekliyor.

MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI

Meriç Nehri'nin yatağından çıkması sonucu birçok hayvan sular altında kalan alanlarda mahsur kaldı. Su basan yerleşim alanlarına botlarla giren AFAD ekipleri; koyun, köpek, kedi ve çok sayıda hayvanı güvenli bölgelere tahliye etti.

GÖZLER SU SEVİYELERİNE ÇEVRİLDİ

Hayvanlarına yeniden kavuşan çiftçiler, yaşadıkları sevinci gözyaşları içinde dile getirirken, bölgede su seviyelerinin yakından takip edildiği ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır