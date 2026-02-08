HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı

Bulgaristan'da etkili olan yağışlar Edirne'deki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar erimeleri de sürece dahil olunca debisi artan Meriç Nehri taştı. Çiftçiler mallarını, ekipler de hayvanları kurtartmak için seferber oldu. Bölgedeki su seviyeleri yakından takip ediliyor.

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı

Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, AFAD ekipleri mahsur kalan hayvanları tahliye etti, çiftçiler ise mallarını kurtarmak için zamanla yarıştı.

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 1

NEHİR TAŞTI, ETRAFINDAKİLER SULAR ALTINDA KALDI

Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi artan Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. Taşkının ardından bölgede yaşayan çiftçiler, hayvanlarını ve mallarını kurtarmak için seferber oldu.

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 2

BARAJLAR AĞIZLARINA KADAR DOLDU

Bulgaristan'daki barajlarda doluluk oranının yüzde 95'e ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandığı öğrenilirken, Meriç Nehri'nin debisinin 1157 metreküp/saniyeye kadar yükselerek artmaya devam ettiği bildirildi.

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 3

TEDBİRLER ALINDI

Üç nehrin birleştiği Edirne'de, nehir kenarlarında bulunan yerleşim alanları ve tarım arazilerinde yaşayan vatandaşlar tedbir alırken, AFAD ve jandarma ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekliyor.

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 4

MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI

Meriç Nehri'nin yatağından çıkması sonucu birçok hayvan sular altında kalan alanlarda mahsur kaldı. Su basan yerleşim alanlarına botlarla giren AFAD ekipleri; koyun, köpek, kedi ve çok sayıda hayvanı güvenli bölgelere tahliye etti.

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 5

GÖZLER SU SEVİYELERİNE ÇEVRİLDİ

Hayvanlarına yeniden kavuşan çiftçiler, yaşadıkları sevinci gözyaşları içinde dile getirirken, bölgede su seviyelerinin yakından takip edildiği ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 6

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 7

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 8

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 9

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 10

Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı 11

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli olduKuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu
Gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem!Gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Meriç Nehri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.