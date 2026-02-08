Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde, yeni haftada ise tamamında yağış var.

KUVVETLİ BEKLENİYOR

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. MGM yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz'de; öğleden sonra ise Marmara'da kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLLER

Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

MGM'nin tahminlerine göre yeni haftada tüm yurtta yağışlı hava etkisini gösterecek. Batı ve iç kesimlerde sağanak, doğuda ise kar yağışı görülecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle: