HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu

Meteoroloji hem bugünün hem de önümüzdeki haftanın verilerini açıkladı. Öğleden sonra Marmara'da beklenen yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan kar yağışının kuvvetli olacağı iller de sıralandı. Peki yeni haftada ülke genelinde nasıl bir hava etkili olacak? İşte yanıtı...

Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu
Ufuk Dağ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde, yeni haftada ise tamamında yağış var.

Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu 1

KUVVETLİ BEKLENİYOR

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. MGM yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz'de; öğleden sonra ise Marmara'da kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.

Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu 2

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLLER

Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu 3

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu 4

TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

MGM'nin tahminlerine göre yeni haftada tüm yurtta yağışlı hava etkisini gösterecek. Batı ve iç kesimlerde sağanak, doğuda ise kar yağışı görülecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • İstanbul 8/12 derece.
  • Kırklareli 5/11 derece.
  • Denizli 8/16 derece.
  • İzmir 11/18 derece.
  • Adana 6/18 derece.
  • Ankara 4/12 derece.
  • Samsun 8/12 derece.
  • Erzurum -2/4 derece.
  • Malatya 1/12 derece.
  • Kars -3/3 derece.
  • Diyarbakır 3/14 derece.
  • Gaziantep 2/14 derece.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldıMeriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı
Gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem!Gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.