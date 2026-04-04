Kendisini polis olarak tanıtıp kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde girdiği kuyumcuda kendisini polis olarak tanıtıp belindeki silahı göstererek "Para arabada" bahanesiyle altın bilezik çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının daha önce de kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp başka bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ereğli ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine müşteri gibi gelen 25 yaşındaki İ.K., kuyumcuya belindeki tabancayı göstererek polis olduğunu söyledi. Altın bilezik almak için pazarlık yapan şahıs, "Para arabada, alıp geleyim" diyerek elindeki bilezikle birlikte dükkandan çıkıp izini kaybettirdi. İş yeri sahibinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

'POLİSİM' DEDİ KUYUMCUYU SOYDU

Şüphelinin kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İ.K.'nin, 24 Şubat'ta Zonguldak kent merkezinde de benzer bir senaryoyu devreye soktuğu belirlendi. Ancak iş yeri sahibinin şüphelenmesi üzerine kuyumcu dükkanından ayrıldığı ortaya çıktı. Kuyumcuların korkulu rüyası haline gelen İ.K., polis ekiplerinin Kozlu ilçesinde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının kuyumcudan çaldığı altın bilezik ise polis ekiplerince dükkan sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

