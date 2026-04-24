Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon 300 bin liralık vurgun yaptı

Antalya'da kendisini başkomiser ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak bir vatandaşı 3 milyon 300 bin lira dolandıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon 300 bin liralık vurgun yaptı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran T.B., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirtti. Şüphelilerin kendilerini "başkomiser ve cumhuriyet savcısı" olarak tanıttıklarını aktaran müşteki, kimliğinin bir suçta kullanıldığının söylendiğini belirtti.

KENDİNİ SAVCI OLARAK TANITIP DOLANDIRDI

T.B., yapılan yönlendirme ile yaklaşık 3 milyon 300 bin lira değerindeki dövizi elden teslim ettiğini söyledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu dolandırıcılık olayının şüphelisi İ.H.D., il dışında düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonu ve SIM kartına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

