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Kene; elle tutup çekilmez, tırnakla ezilmez! Yüzde 100 bulaşma riski var! 4 kişi hayatını kaybetti: Özelliklere vücutta bu bölgelere yapışıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte artan kene vakaları, özellikle Kayseri'de ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, kentte 4 kişinin yaşamını yitirdiği kene kaynaklı enfeksiyonlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Açıklamalar haberimizde...

Kene; elle tutup çekilmez, tırnakla ezilmez! Yüzde 100 bulaşma riski var! 4 kişi hayatını kaybetti: Özelliklere vücutta bu bölgelere yapışıyor

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Yıldız, "En büyük hatalardan biri, insanlar keneyi kendi çıkarıp tırnakları ile ezmeye çalışıyor. Bu yüzde 100 bulaş anlamına gelir. Bu nedenle bu tür uygulamalardan kaçınmak gerekir" dedi.

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KAYSERİ'DE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan ve Kayseri'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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KOLTUK ALTI, KASIK VE SIRT BÖLGESİNE DİKKATLİ BAKIN!

Piknik ya da dışarıda yapılan ziyaretler sonrası özellikle çocukların saçlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Kenenin kolayca deriyi delip, kan damarına ulaşabileceği her yerde kene tutabilir. Bizim önerimiz bütün saçlı derinin özellikle çocuklarda, piknik gibi açık alan ziyaretlerinde dönüşte bütün vücudunun mutlaka soyularak bakılması gerekir. Burada unutulan yerlerin başında ilk olarak saçlı deri ardından da sizin gözle göremeyeceğiniz koltuk altı, kasık ve sırt bölgesi geliyor. Tek tek bu bölgelere bakılması gerekiyor. Kene saptandığı zaman mutlaka bir hekime başvurup, keneyi çıplak elle çıkarmamaya gayret edilmelidir" diye konuştu.

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"ELLE TUTUP ÇEKME EN ÇOK YAPILAN HATA: BU YÜZDE 100 BULAŞ ANLAMINA GELİR"

Kenenin birçok şekilde insanlara virüs bulaştırabildiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Kene ısırığı ile KKKA elbette bulaşmaktadır. Ama asıl bulaşma keneyi çıkarırken olmaktadır. Bazıları ateş tutarak çıkarıyor. Evet, kene canlıdır; ateşi hissettiği an bırakacaktır. Ama ateş tuttuğunuz an kusabilir. Mide içeriği sizin vücudunuza bulaşmayacaksa bile bu kusma ile size bulaşabilir. Elle tutup çekme en çok yapılan hata. El ile çıkarmayı önermiyoruz ama eldiven giyilmesi ya da bez ya da başka cisim araya konularak tutulması önerilir. Ama mümkünse elle çıkarılmaması en doğrusudur. Çıkarma işleminin kendimizin yapmaması daha sağlıklıdır. Bir sağlık kuruluşuna başvurulup yapılmalıdır. Çünkü çıkarma işlemi sırasında kene birden çekilip, çıkarılırsa bu tür durumlarda elimizde tırnaklarımız arasından bize bulaş söz konusu olabilir. Hele hele en büyük hatalardan biri, insanlar keneyi kendi çıkarıp tırnakları ile ezmeye çalışıyor. Bu yüzde 100 bulaş anlamına gelir. Bu nedenle bu tür uygulamalardan kaçınmak gerekir" dedi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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enfeksiyon kene kırım kongo kanamalı ateşi Kayseri
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