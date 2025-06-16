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Kene hastalık bulaştırabilir! Kene hastalıklarından korunmanın en önemli yolu nedir? O bölgelerde yoğun görülüyor: "Öküz gözü şeklinde kızarıklık varsa dikkat"

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de kene kaynaklı hastalıklarda artış yaşanıyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde görülen vakalar halk sağlığı açısından endişe yaratıyor. En çok Tokat, Sivas, Çorum ve Erzurum illerinde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına dikkat çeken İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zehra Çağla Karakoç, kenelerin insanlara ciddi hastalıklar bulaştırabildiğini vurguladı.

Kene hastalık bulaştırabilir! Kene hastalıklarından korunmanın en önemli yolu nedir? O bölgelerde yoğun görülüyor: "Öküz gözü şeklinde kızarıklık varsa dikkat"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'de keneden kaynaklı hastalıkların görülmesi de artmaya başladı. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşılan Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ölümlere neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları görülüyor. Keneden kaynaklı hastalıklar ve korunma yöntemlerini İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zehra Çağla Karakoç açıkladı.

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''VAKALARIN ÇOĞU TOKAT, SİVAS, ÇORUM VE ERZURUM'DA GÖRÜLMEKTEDİR''

''Keneler zorunlu kan emici artropodlar olup, Dünya'nın her bölgesinde gözlenmektedirler. Özellikle bahar ve yaz aylarında aktif hale geçerler. Türkiye, iklim ve coğrafi olarak kenelerin yaşamına elverişlidir. Türkiye'nin yaklaşık 30 kene türüne ev sahipliği yaptığı tespit edilmiştir. Ülkemizde, kenelerden insana bulaşabilen en önemli hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA). Ortaya çıkan vakaların çoğu Tokat, Sivas, Çorum ve Erzurum'da görülmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi dışında Lyme hastalığı da kenelerden insana bulaşabilir.

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HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü infekte kenelerin kanı ve diğer vücut sıvıları ile temasla (insana tutunması) bulaşabilir. Hastalığın kuluçka süresi ortalama 1-3 gün kadardır ve belirtiler; yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı- kusma ve karın ağrısıdır. Hastalık ilerlemesiyle birlikte deride ve iç organlarda kanamalar meydana gelir. Ağır olgular ölümle sonuçlanabilir. Ülkemizde çoğu olgu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşılan Tokat, Sivas, Çorum, Erzurum illerinde görülmektedir.

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KENE TUTULMASINDAN KORUNMA YOLLARI

Kene tutulmasından korunmanın en önemli yolu, kırsal alana çıkarken kıyafetlerimize dikkat etmektir. Özellikle uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Kenelerin vücudumuza ulaşmaması için pantolon paçaları çorabın içine sokulmalı, özellikle bitki boylarının yüksek olduğu bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Kene olup olmadığının tespiti için vücudun düzenli olarak mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Vücut mutlaka kontrol edilmeli. Kırsal alana çıkarken uzun kollu, açık renkli kıyafetler giyilmeli. Kenelerden kurtulmak için böcek kovucu spreylerde tercih edilebilir.

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ÖKÜZ GÖZÜ ŞEKLİNDE KIZARIKLIK VARSA DİKKAT

Türkiye'de kene kaynaklı görülen bir diğer hastalık ise Lyme hastalığıdır. Borrelia burgdorferi bakterisinin neden olduğu hastalığın belirtileri hastalığın evresine göre değişmektedir. Erken dönem belirtileri arasında en dikkat çekeni kenenin ısırdığı yerde öküz gözü şeklinde bir kızarıklığın olmasıdır. Diğer belirtileri ise ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, yorgunluktur. Geç dönemde ise; eklem iltihabı, sinir sistemi tutulumu, kalp sorunları yer almaktadır. Ancak bu hastalık nadiren görülmektedir.

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"10 GÜNLÜK SÜREÇTE TAKİP ÖNEMLİDİR"

Keneden kaynaklı hastalıklarda en temel yanlış kenenin vücuttan çıkarılması sırasında kullanılan yöntemlerdir. Özellikle kenenin üzerine alkol, kolonya dökmek, yakmak ya da sigara bastırmak ciddi risklere neden olmaktadır. Yapılan bu işlemler kenenin kusmasına ve infekte materyali insan vücuduna aktarmasına neden olmaktadır. Vücutta kene görülmesi durumunda yapılacak en doğru yaklaşık en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesidir. Kenenin vücuttan çıkarılmasından sonraki 10 günlük süreçte takibi yapılmalıdır.''

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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kene kırım kongo kanamalı ateşi yaz ayları
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