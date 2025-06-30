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Kene ısırığı vakalarında ciddi artış! 15 gün boyunca kan emerek yaşarlar: "Çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır"

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde kene ısırığı vakalarında ciddi bir artış yaşanırken, Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, artan vakalara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kırsal alanlarda ve doğayla iç içe olunan bölgelerde kene riskinin arttığını belirten Ok, sokak hayvanlarının toplanmasının kenelerin yeni konakçılar aramasına neden olabileceğini ifade etti. “Keneler yapışıp kan ememeyecekleri canlılardan uzaklaşıp farklı türlere yönelmeye başlayabilir."

Kene ısırığı vakalarında ciddi artış! 15 gün boyunca kan emerek yaşarlar: "Çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde kene ısırığı vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Kene vakalarındaki artışlar ve yaşanan ölümler tedirginliğe neden olurken, Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok ise artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Kene ısırığı vakalarında ciddi artış! 15 gün boyunca kan emerek yaşarlar: "Çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır" 1

"KENELERDE ÜREME VE POPÜLASYON ARTIŞI GÖZLEMLENMEKTEDİR"

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Veteriner Hekim Mehmet Ok, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi etkeni olan keneler, 2002 yılında ülkemizde görülmeye başlandı. 2025 yılı verilerine göre toplam vaka sayısı yaklaşık 17 bin civarındadır. Bu vakaların sonucunda kaybettiğimiz vatandaş sayısı ise 820'dir. Bu, Sağlık Bakanlığı verilerine dayanmaktadır. 2025 yılı içerisinde ise vaka sayısı 7 bin olup, ne yazık ki şu ana kadar yaklaşık 15 vatandaşımızı kaybettik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kenelerde üreme ve popülasyon artışı gözlemlenmektedir. Ancak bilinmelidir ki her kene türünde ve her bir kenede bu hastalık etkeni mevcut değildir" dedi.

Kene ısırığı vakalarında ciddi artış! 15 gün boyunca kan emerek yaşarlar: "Çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır" 2

"15 GÜN BOYUNCA KAN EMEREK O BÖLGEDE KALABİLİRLER"

Kene ısırmasını vatandaşların fark edemeyeceğini söyleyen Mehmet Ok, "Hastalık etkenini taşıyan keneler belirli türlerdendir. Dünya üzerinde yaklaşık 900 çeşit kene türü bulunmakta olup, Türkiye'de bunların yaklaşık 35 çeşidi gözükmektedir. Ancak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi taşıyıcısı olan kene, hyalomma marginatum dediğimiz bir kene türüdür. Bu keneler, sivrisinekler gibi bizleri ısırdıklarında yumuşak dokuya temas ederler ve genellikle vücudun yumuşak bölgelerinde bulunurlar. Bu temas sonrasında kişi bunu fark edemez çünkü kene, ağızlarından salgıladıkları bir sıvıyla bölgeyi uyuşturur. Müdahale edilmediği takdirde, bu keneler yaklaşık 15 gün boyunca kan emerek o bölgede kalabilirler" dedi.

Kene ısırığı vakalarında ciddi artış! 15 gün boyunca kan emerek yaşarlar: "Çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır" 3

"KENELER, ÇOK HIZLI ÇOĞALABİLEN HAYVANLARDIR"

Kenelerin hızlı ürediğini söyleyen Ok, bu süreçte kan emerek beslendiklerini kaydetti. Ok, "Keneler, çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır. Yumurtlama döneminde yaklaşık bin adet yumurta bırakabilirler. Ayrıca her ortamda, her bölgede yaşayabilirler; nem, sıcaklık gibi çevresel faktörlere çok duyarlı değildirler. Çok çeşitli konakçılara sahip oldukları için yaşamak için kana ihtiyaç duyarlar ve herhangi bir hayvanın üzerine konup kan emerek yaşamlarını sürdürebilirler. Yaşam döngüleri 3 parçadan oluşur: Yumurta, nimf dediğimiz yarı olgun dönem ve olgun dönem. Bu 3 evrede de kan emerek beslenmek zorundadırlar" ifadelerini kullandı.

Kene ısırığı vakalarında ciddi artış! 15 gün boyunca kan emerek yaşarlar: "Çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır" 4

"SOKAK HAYVANLARININ TOPLANMASI KENELERDE BİR ARTIŞA NEDEN OLABİLİR"

Veteriner Hekim Mehmet Ok, "Konakçı yönünden değerlendirdiğimizde, sokak hayvanlarının toplanmasının kenelerin yapışıp kan ememeyeceği canlılara yönelmesine neden olabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda farklı türlere yönelmeleri söz konusu olabilir. Ancak bu durum, düzenli mücadeleyle kontrol altına alınabilir. Hayvanların üzerinde yaklaşık 25 günde bir yapılacak paraziter mücadeleyle bu dönemi sorunsuz geçirebiliriz" dedi.

Kene ısırığı vakalarında ciddi artış! 15 gün boyunca kan emerek yaşarlar: "Çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır" 5

Kenelerden korunmak için önerilerde de bulunan Ok, "Halkımızdan özellikle açık alanlara, ormanlık alanlara çıktıklarında açık renkli ve uzun elbiseler giymelerini rica ediyoruz. Eve döndüklerinde vücutlarında kene taraması yapmalarını, elle ya da gözle bir kontrol gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Bu konuyla ilgili bir kene tespiti durumunda, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kene ısırığı vakalarında ciddi artış! 15 gün boyunca kan emerek yaşarlar: "Çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır" 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon kene kırım kongo kanamalı ateşi
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