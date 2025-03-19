HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kennedy suikastinde 60 yıllık sır perdesi aralanıyor! Trump bin 123 belgeyi erişime açtı

Kennedy suikastinde 60 yıllık sır perdesi aralanıyor! Trump bin 123 belgeyi erişime açtı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 07:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastine ilişkin bin 123 gizli belge, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda kamuoyunun erişimine açıldı.

Kennedy suikastinde 60 yıllık sır perdesi aralanıyor! Trump bin 123 belgeyi erişime açtı

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastine ilişkin gizli belgeleri kamuoyuna açıklama sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, sözünü tuttu. ABD basınında yer alan haberlere göre, Kennedy suikasti ile ilgili gizli belgeler Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından kamuoyunun erişimine açıldı. İlk etapta bin 123 PDF dosyasından oluşan ve çoğu suikaste dair ön soruşturmayla ilgili olan belgelerin kamuoyuna açıklandığı belirtilirken, boyutlarının büyük olması nedeniyle belgelerin tamamını yayınlama işleminin birkaç gün süreceği aktarıldı.

asd

TRUMP KARARNAME İMZALAMIŞTI

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralan Trump, 23 Ocak'ta Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Söz konusu kararnamenin Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King suikastleriyle ilgili gizli belgelerin halkın erişimine açılmasını öngördüğü kamuoyuna yansımıştı.

trump2

TRUMP: "BUNU YAPACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Trump, son olarak dün ABD'deki Kennedy Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte eski başkan Kennedy suikastine ilişkin gizli belgeleri kamuoyunun erişimine açacaklarını belirterek, "İnsanlar on yıllardır bunu bekliyordu. Çok ilginç olacak" ifadelerini kullanmıştı. Belgeleri sansürsüz olarak yayınlama talimatı verdiğini belirten Trump, "Seçim kampanyamda bunu yapacağımı söylemiştim. Ben sözümün eri biriyim" demişti.

(İHA)

Şişli Belediye Başkanı için gözaltı kararıŞişli Belediye Başkanı için gözaltı kararı
İsmail Saymaz gözaltına alındı!İsmail Saymaz gözaltına alındı!
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri suikast karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi kim? Aralarında iş dünyasının tanınmış isimleri de var

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi kim? Aralarında iş dünyasının tanınmış isimleri de var

Merak edilen belge ortaya çıktı: 'Yatay geçiş yapma hakkı kazanmıştır'

Merak edilen belge ortaya çıktı: 'Yatay geçiş yapma hakkı kazanmıştır'

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! Geldiği gibi gidiyor...

G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! Geldiği gibi gidiyor...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.