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Kenya'da 6 kişi kolera salgınından yaşamını yitirdi

Kenya, ülkedeki kolera salgınından dolayı 6 kişinin öldüğünü doğruladı.

Kenya'da 6 kişi kolera salgınından yaşamını yitirdi

Kenya Sağlık Bakanlığı, kolera salgınının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı kabine sekreteri Aden Duale, Kenya'nın batısındaki Migori ve Kisumu ilçelerinde ve başkent Nairobi'de bildirilen ölümlere ek olarak 97 kişinin hastalığa yakalandığını açıkladı. Duale, yaptığı açıklamada salgını yönetmek ve kontrol altına almak için yeterli hazırlıklara sahip olduklarını belirterek, "Bakanlık salgını kontrol altına almak amacıyla gözetimi artırdı. Tüm ilçelerde alarmdayız. Herhangi bir uyarıya zamanında yanıt verilmesini sağlamak için gözetim faaliyetleri artırıldı ve toplum bilinci yoğunlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

(DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kenya
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