Kenya'nın başkenti neresi? Kenya'nın başkenti hakkında bilgiler

Ekvator çizgisinde bulunan Kenya, Afrika kıtasının doğu kısmında yer alır. Ülkenin batısında Uganda, doğusunda Somali, kuzeyinde Etiyopya, güneyinde Tanzanya ve kuzeybatısında Sudan bulunmaktadır. Ayrıca Kenya'nın Hint Okyanusu'na da kıyısı bulunmaktadır. İngiltere sömürgeliğinden ayrılarak bağımsızlığını kazanmasıyla beraber 1963 tarihinden itibaren başkanlık sistemi altında bir demokrasiyle yönetilir. Ülkenin başkenti ise merak konusudur.

Kenya’nın başkenti neresi?

Kenya’nın başkenti neresi sorusuna yanıt olarak Nairobi yanıtı verilir. Nairobi, Kenya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Şehrin ismi, kentin içinden bulunan Nairobi Nehri'ne dayanır ve "soğuk su" anlamına gelen Maasai kelimesi “Enkare Nairobi”den gelir.

Nairobi şehri, 1899 senesinde Britanya sömürge yönetimi tarafından Uganda Demir Yolları’nda bir demir yolu deposu olarak inşa edilir. Yıllar içerisinde hızla gelişerek 1907'de Kenya'nın o dönemdeki başkenti Machakos'un yerine geçmiştir.

Nairobi, Kampala ve Mombasa şehirleri arasında konumlanmaktadır. Şehir Rift Vadisi'nin doğu bölgesinde bulunduğundan bazı zamanlarda küçük depremlerle karşı karşıya kalır. Şehrin batı bölgesinde bulunan Ngong Tepeleri, Nairobi şehrinin en belirgin coğrafî özelliğidir.

Nairobi'ye nasıl gidilir?

Ülkemizden Nairobi’ye uçuş seferleri karşılıklı olarak düzenlenmektedir. Uçuş süresi 6 saat 30 dakikadır. Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı, Doğu ve Orta Afrika bölgelerinin en büyük havalimanı özelliğine sahiptir. Havalimanı, Nairobi şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Nairobi şehrinde yıl boyunca tropikal tipli sıcak ve ılıman iklim hakimdir. Bu nedenle Ocak-Şubat aylarında ziyaret edildiğinde yeşil alanlara ve birçok doğa manzaralarına şahit olunabilir.

Nairobi'de gezilecek yerler

Kenya ve Nairobi dendiğinde ilk akıllara gelen şey safaridir. Safariyle beraber Nairobi şehrinde görülebilecek pek çok yer mevcuttur. Şehirde yer alan müzeler, tarihi ve doğal parklar Nairobi’yi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekmektedir. Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Nairobi Milli Parkı

Safari olanağı ve televizyonda yayınlanan belgesellerdeki vahşi doğayı sunması sayesinde her sene binlerce turist tarafından ziyaret edilir. Şehrin öne çıkan bölgelerinden biridir. Burada birbirinden çeşitli hayvanlar gözlemlenebilir.

Nairobi Milli Müzesi

Bu müze, hem ülkenin zengin tarihi mirasını göstermek hem de eğlence ve eğitim amaçlı bir durak noktası olarak açılmıştır. Müzede sergilenen eserlere ek olarak ziyaretçilerin sakin bir ortamda bulunabileceği botanik bahçeleri yer almaktadır. Ayrıca birçok alışveriş ve yemek mekanı da mevcuttur.

Go-Down Sanat Merkezi

Ülkedeki en önemli medya ve sanat merkezidir. Kültür alanı olarak tanımlanan bu yer 2003 yılında kurulmuştur. Bu bölge kültür merkezi halini almadan önce eski bir araba mezarlığı olarak kullanılmaktaydı. Sonraki yıllarda ise 10.000 metrekarelik bir alanın şehirdeki halk için işlevsel bir yer haline getirilmesine karar verildi. Bu devasa yerde televizyon stüdyoları, prova salonları ve konser salonları yapılmıştır. Bu nedenle, ünlü heykeltıraşlar, müzisyenler, televizyon yapımcıları, oyuncular, tiyatro sanatçıları, web tasarımcıları, akrobatlar, dansçılar ve ressamlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir bölgedir.

Kenya Bomaları

Kenya Bomaları, Nairobi şehrinde yer alan turistik bir köydür. Bomalar yani çiftlik evleri, bazı Kenyalı kabilelere ait geleneksel evlerden meydana gelir. Hükumet tarafından 1971 yılında turistik bir cazibe merkezi olması amacıyla kuruldu. Bununla beraber ülkede bulunan çeşitli kabile topluluklarının zengin ve kültürel değerlerini muhafaza etmek ve sürdürmek amacı da bulunur.

Yetim Fil Merkezi

Yetiştirme yurdu olarak bilinen bu yer vahşi doğada tek başına bulunan öksüz filler ve gergedanlar için bir refah ortamı sağlar. Buradaki hayvanlara fiziksel ve psikolojik tedavi uygulanmaktadır. Hayvanlar bir bebek hassasiyetinde olduğu gibi biberonlarla beslenmekte ve sevgiyle büyütülmektedirler.

Nairobi'de ne yenir?

Nairobi şehrinde çeşitli restoranlar yer alır. Bunlar arasında kavrulmuş eti tanımlamak için kullanılan yerel bir terim olan nyama chomaya ev sahipliği yapar. Öte yandan Nairobi birçok Amerikan fast food restoranı da bulundurur. Popüler Güney Afrika zincirleri olarak bilinen Galittos, Steers, PizzaMojo, Spur Steak Ranches gibi restoranlar da şehirde yer almaktadır. Nairobi’de baharatlı bir pilav türü olan pilau, sebze yemeği sukuma wiki, Massala usulü patates kızartması ve bir çeşit hamur işi olan mandazi denenmesi gereken lezzetler arasında bulunur.