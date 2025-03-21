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  4. Kepez’de belediye personeline yangın eğitimi verildi

Kepez’de belediye personeline yangın eğitimi verildi

21.03.2025 12:06
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Kepez Belediyesi, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü personeline yönelik "Temel Yangın Güvenliği Eğitimi" düzenledi. Personelin yangın anında bilinçli ve doğru müdahalede bulunabilmesi için önce yangın güvenliği anlatıldı, ardından yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kepez’de belediye personeline yangın eğitimi verildi

Kepez Belediyesi, personeline yönelik "Temel Yangın Güvenliği Eğitimleri"ni sürdürüyor. Daha önce belediyenin ana hizmet binasında gerçekleştirilen yangın güvenliği eğitimlerinin ardından, bu kez saha personeline yönelik yangın eğitimleri verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube ve Önleme Müdürlüğü personeli Veliddin Alp, yangın güvenliği hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Belediye’nin Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki şantiye alanında, itfaiyenin görevleri, yangın nedenleri, doğru ihbar verme teknikleri, yangın anında stres yönetimi ve yangın söndürme yöntemleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Yangınların genellikle bilgisizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kazalardan kaynaklandığı vurgulandı. Teorik eğitimin ardından, şantiye alanında uygulamalı yangın söndürme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, yangının kontrol altına alınma teknikleri ve yangın tüplerinin doğru kullanımına dair detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, yangın tüplerinin çeşitleri ve kullanım alanları hakkında da pratik bilgiler aktarıldı. Yangın söndürme ekipmanlarını kullanan personel, acil durumlara hazırlıklı hale getirildi. Kepez Belediyesi, personeline yönelik bu eğitimlerin devam edeceğini duyurdu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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