HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kepez’de gençler münazara turnuvasında buluştu

Kepez Belediyesi ve Antalya Lise Münazara Topluluğu iş birliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Antalya Lise Öğrencileri Açık Münazara Turnuvası" düzenlendi.Kepez’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen münazara turnuvasında, gençler fikirlerini özgürce ifade ederek toplumsal konuları tartışma fırsatı buldu.

Kepez’de gençler münazara turnuvasında buluştu
Çiğdem Sevinç

Kepez Belediyesi ve Antalya Lise Münazara Topluluğu iş birliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Antalya Lise Öğrencileri Açık Münazara Turnuvası" düzenlendi.

Kepez’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen münazara turnuvasında, gençler fikirlerini özgürce ifade ederek toplumsal konuları tartışma fırsatı buldu. Kepez Belediyesi ve Antalya Lise Münazara Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen "Antalya Lise Öğrencileri Açık Münazara Turnuvası", 64 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. 32 takımın yer aldığı organizasyona Fen Lisesi’nden 9 öğrenci, Anadolu Lisesi’nden 28, Kolejlerden 12, Sosyal Bilimler Liseleri’nden 15 öğrenci katıldı. Turnuvada takımlar; hukuk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, kadın hakları, çevre ve hayvan hakları, psikoloji, felsefe ve sosyoloji gibi güncel ve toplumsal konularda fikirlerini savunarak jüri karşısında performans sergiledi. İki gün sürecek olan münazara sonunda dereceye giren birinci takım tablet, ikinci takım bisiklet, üçüncü takım akıllı saat, dördüncü takım kulaklıkla ödüllendirilecek. Ayrıca turnuvaya katılan 32 takımın her birine 500 TL değerinde kitap evi çeki verilecek. Finalist öğrencilere toplam 8 madalya, şampiyon takıma 2 kupa ve turnuvanın en etkili konuşmacısına ise "En İyi Konuşmacı" plaketi takdim edilecek.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe verdiği önemi vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen turnuva; gençlerin fikir üretme, düşüncelerini ifade etme ve demokratik kültür içinde tartışabilme becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan'da yangın! Çok sayıda dükkan zara gördüErzincan'da yangın! Çok sayıda dükkan zara gördü
Malatya'da kaza: 1 ölü, 4 yaralıMalatya'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kepez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Fenerbahçe resmen seçime gidiyor! Ali Koç, seçim tarihini açıklayarak duyurdu...

Fenerbahçe resmen seçime gidiyor! Ali Koç, seçim tarihini açıklayarak duyurdu...

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.