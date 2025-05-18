Kepez’de gençler münazara turnuvasında buluştu

Kepez Belediyesi ve Antalya Lise Münazara Topluluğu iş birliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Antalya Lise Öğrencileri Açık Münazara Turnuvası" düzenlendi.

Kepez’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen münazara turnuvasında, gençler fikirlerini özgürce ifade ederek toplumsal konuları tartışma fırsatı buldu. Kepez Belediyesi ve Antalya Lise Münazara Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen "Antalya Lise Öğrencileri Açık Münazara Turnuvası", 64 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. 32 takımın yer aldığı organizasyona Fen Lisesi’nden 9 öğrenci, Anadolu Lisesi’nden 28, Kolejlerden 12, Sosyal Bilimler Liseleri’nden 15 öğrenci katıldı. Turnuvada takımlar; hukuk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, kadın hakları, çevre ve hayvan hakları, psikoloji, felsefe ve sosyoloji gibi güncel ve toplumsal konularda fikirlerini savunarak jüri karşısında performans sergiledi. İki gün sürecek olan münazara sonunda dereceye giren birinci takım tablet, ikinci takım bisiklet, üçüncü takım akıllı saat, dördüncü takım kulaklıkla ödüllendirilecek. Ayrıca turnuvaya katılan 32 takımın her birine 500 TL değerinde kitap evi çeki verilecek. Finalist öğrencilere toplam 8 madalya, şampiyon takıma 2 kupa ve turnuvanın en etkili konuşmacısına ise "En İyi Konuşmacı" plaketi takdim edilecek.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe verdiği önemi vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen turnuva; gençlerin fikir üretme, düşüncelerini ifade etme ve demokratik kültür içinde tartışabilme becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

(İHA)