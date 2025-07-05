Kerbelâ şehitleri anıldı: "Gazze günümüzün Kerbela’sı"

Körfez’de Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla anlamlı anma programı düzenlendi. Hazreti Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela’da şehit edilişinin 1386. yılı nedeniyle gerçekleştirilen törende duygu dolu anlar yaşandı. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye meclis üyeleri, Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KUDÜS’TE KERBELA YAŞANIYOR"

Törende konuşan Muhammediye Camii Dernek Başkanı Orhan Öz, "Peygamberimizin evlatlarını şehit ettiler. Bazıları bu büyük acıyı ‘10 Muharrem hayırlı gün, Nuh karaya çıktı, İbrahim selamete erdi’ diyerek kapatmaya çalışıyor. Bugün de benzeri Kudüs’te yaşanıyor. Kudüs’te bir Kerbela yaşanıyor. Kudüs’ün namusu bizim namusumuzdur. Bizim aramızda ayrımcılık yoktur. Kim kelime-i şahadet getirirse bizim din kardeşimizdir. İran, Siyonist İsrail’le mücadele ediyor ama bazı gazeteciler ve yazarlar İran’ı görmezden geliyor. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz." dedi.

Törenin ardından katılımcılar kortej halinde yürüyerek Körfez Asri Mezarlığı Şehitliği’ne geçti. Burada Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından öğle namazının ardından katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Program kapsamında Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında ise 96 kişi kan verdi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır