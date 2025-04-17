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“Kerbela” yıllar sonra yine kapalı gişe! Zamanı aşan bir yankı

Tiyatro sahnesinin belleğinde iz bırakan bir başyapıt, yıllar sonra yeniden perde açıyor. Ali Berktay’ın titiz tarihsel araştırmalarla ördüğü ve sahneye uyarladığı “Kerbela”, seyirciden gelen yoğun istek üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yeniden tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Unutulmaz oyunun rejisörlüğünü bir kez daha üstlenen Ayşe Emel Mesci, zamana karşı koyan bir anlatıya, çağdaş bir soluk ve estetik bir bakış katıyor.

“Kerbela” yıllar sonra yine kapalı gişe! Zamanı aşan bir yankı
Begüm Özkaynak

İlk kez 2009 – 2010 tiyatro sezonunda seyirci karşısına çıkan ve sahnelendiği her akşam izleyicisini, tarihin derinliklerine taşıyan “Kerbela”, birçok prestijli ödüle layık görülmüştü. Modern tiyatronun anlatım olanaklarını tarihsel bir trajediyle buluşturacak oyun, 18 Nisan Cuma günü, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Tarihi bir trajediyi, insanlık vicdanında yankılanan evrensel bir çığlığa dönüştüren bu sahne metni, yalnızca geçmişin değil, bugünün de nabzını tutan bir anlatım gücüne sahip. Kerbela Çölü’nde yaşanan büyük acının, hikâyesi; sahnede her replikte, her duruşta yeniden can buluyor. Yeni oyuncu kadrosu oyuna taze bir soluk getirirken, metnin özündeki şiirsellik ve dramatik derinlik titizlikle korunuyor.

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Devlet Tiyatrolarının yapımlarından biri olan eser, bir kez daha salonları doldurmaya ve Kerbela’nın çöl sıcağında yaşanan büyük sınavını sanatın en güçlü diliyle yeniden seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro Devlet Tiyatroları kerbela
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