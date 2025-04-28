Eski Mısır, Çin, Antik Yunan geleneklerinde, geleneksel tıpta bir ilaç niyetine de kullandığı bilinen kereviz, Türk mutfaklarında kış aylarında en çok yapılan sebze yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Adını ve kokusunu çok kişi sevmese de insan sağlığına olan faydaları birçok kişi tarafından bilinmektedir.

İçeriğinde bol miktarda su bulunan, 90 santimetreye kadar uzayabilen, yayılmış ve uzun gövdelerinde yapraklar yer alan dik bir bitki olan kereviz, atardamarların duvarlarını gevşetmekten kan basıncını düşürmeye kadar birçok konuda faydası olan ve genel sağlığı destekleyici bir sebzedir. Besin değeri oldukça yüksek olan kerevizin yaklaşık olarak 100 gramında 40 kalori, 15 miligram magnezyum, 115 miligram potasyum, 100 miligram sodyum gibi birçok yararlı bileşen yer almaktadır.

Kereviz yaprağının faydaları nelerdir? Kereviz yaprağı neye iyi gelir?

Gövdesi kadar sapı ve yaprakları ile şifa dağıtan kereviz sebzesinin yapraklarından farklı tarifler uygulanabilir. Çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde de insan vücudunu olumlu anlamda destekleyici olduğu bilinen kereviz yaprağının faydalarından ve iyi geldiği sorunlardan bazıları şunlardır:

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Böbrek sağlığını korur.

Bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olduğu için birçok diyet listesinde de yer alabilmektedir.

Göz sağlığını korur.

Hafızaya iyi gelir.

Beyin sağlığını destekler.

Hücreleri korur.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kereviz yaprağının zararları var mıdır?

Her ne kadar faydaları ile bilinse ve genel insan sağlığını desteklese de bazı yan etkileri görülebilen kereviz yaprağı aşırı tüketim gibi bilinçsiz kullanımda zararlı da olabilir. Özellikle alerjik durumları bulunan kişiler, ileri yaştaki bireyler, çocuklar, kronik rahatsızlıkları olanlar, hamile kadınlar, emziren anneler çok daha dikkatli tüketmeli ve mutlaka doktora danışarak kullanmalıdır. Aksi takdirde görülebilecek olası yan etkiler ve bazı zararlı durumlar şunlardır:

Kan basıncını aşırı oranda düşürebilir.

Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Ciltte tahriş oluşabilir.

Kaşıntı ve kızarıklık olabilir.

Yüksek sodyum içermesi nedeni ile kan basıncını olumsuz olarak etkileyebilir.

Özellikle emzirme ve hamilelik durumlarında ve dönemlerinde risk oluşturabilir. Rahimde kasılmalara ya da ağrılara sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka doktor kontrolünde tüketilmelidir.

Mide sorunları yaşanabilir.

Kereviz yaprağı nerelerde kullanılır?

Daha çok Türk mutfağında yemeği yapılan kerevizin yaprakları da çeşitli tariflerin içinde kullanılabilmektedir. Kereviz yaprağı keskin bir kokuya ve aromatik bir tada sahiptir.

Kereviz yaprakları, direkt olarak kereviz yemeğinde kullanılabileceği gibi birçok sos, yemek, çorba, salata tarifinde de yer alabilir. Ayrıca diyet listelerinde ya da detoks dönemlerinde çeşitli smoothie ve benzeri yiyecek ve içeceklerde de kullanılabilmektedir.

Kereviz yaprağı ile ne yapılır? Kereviz yaprağından ne yapılır?

Birçok rahatsızlığın tedavi süreçlerinde destekleyici özelliği bulunan kereviz ve kereviz yaprağı, içeriğinde bol miktarda A, C ve K vitaminleri barındırır. Ayrıca potasyum, magnezyum ve kalsiyum mineralleri açısından da son derece zengin olan kereviz ve yaprağı çeşitli tarifler içinde hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. Örnek olarak şu durumlarda kullanılabilir:

Böreklerin iç harçlarında

Çorbalarda

Kereviz yemeğinde

Farklı sebze yemeklerinde

Salatalarda

Balık yemekleriyle

Çeşitli soslarda

Köfte harcında

Pide içeriğinde

Smoothie'lerde

Kereviz yaprağı nasıl tüketilir?

Kereviz yaprağı daha çok kereviz yemeği yapılırken tencereye eklenir. Son aşamada ise çıkartılarak kokusunun ve aromasını yemeğe sinmesi sağlanır. Ayrıca vitaminlerini de yemeğe bu şekilde katan kereviz yaprağı farklı biçimlerde tüketilebilir: