Kereviz yaprağının faydaları nelerdir? Kereviz yaprağı neye iyi gelir?

Eski Mısır, Çin, Antik Yunan geleneklerinde, geleneksel tıpta bir ilaç niyetine de kullandığı bilinen kereviz, Türk mutfaklarında kış aylarında en çok yapılan sebze yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Adını ve kokusunu çok kişi sevmese de insan sağlığına olan faydaları birçok kişi tarafından bilinmektedir.
İçeriğinde bol miktarda su bulunan, 90 santimetreye kadar uzayabilen, yayılmış ve uzun gövdelerinde yapraklar yer alan dik bir bitki olan kereviz, atardamarların duvarlarını gevşetmekten kan basıncını düşürmeye kadar birçok konuda faydası olan ve genel sağlığı destekleyici bir sebzedir. Besin değeri oldukça yüksek olan kerevizin yaklaşık olarak 100 gramında 40 kalori, 15 miligram magnezyum, 115 miligram potasyum, 100 miligram sodyum gibi birçok yararlı bileşen yer almaktadır.
Gövdesi kadar sapı ve yaprakları ile şifa dağıtan kereviz sebzesinin yapraklarından farklı tarifler uygulanabilir. Çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde de insan vücudunu olumlu anlamda destekleyici olduğu bilinen kereviz yaprağının faydalarından ve iyi geldiği sorunlardan bazıları şunlardır:
Her ne kadar faydaları ile bilinse ve genel insan sağlığını desteklese de bazı yan etkileri görülebilen kereviz yaprağı aşırı tüketim gibi bilinçsiz kullanımda zararlı da olabilir. Özellikle alerjik durumları bulunan kişiler, ileri yaştaki bireyler, çocuklar, kronik rahatsızlıkları olanlar, hamile kadınlar, emziren anneler çok daha dikkatli tüketmeli ve mutlaka doktora danışarak kullanmalıdır. Aksi takdirde görülebilecek olası yan etkiler ve bazı zararlı durumlar şunlardır:
Daha çok Türk mutfağında yemeği yapılan kerevizin yaprakları da çeşitli tariflerin içinde kullanılabilmektedir. Kereviz yaprağı keskin bir kokuya ve aromatik bir tada sahiptir.
Kereviz yaprakları, direkt olarak kereviz yemeğinde kullanılabileceği gibi birçok sos, yemek, çorba, salata tarifinde de yer alabilir. Ayrıca diyet listelerinde ya da detoks dönemlerinde çeşitli smoothie ve benzeri yiyecek ve içeceklerde de kullanılabilmektedir.
Birçok rahatsızlığın tedavi süreçlerinde destekleyici özelliği bulunan kereviz ve kereviz yaprağı, içeriğinde bol miktarda A, C ve K vitaminleri barındırır. Ayrıca potasyum, magnezyum ve kalsiyum mineralleri açısından da son derece zengin olan kereviz ve yaprağı çeşitli tarifler içinde hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. Örnek olarak şu durumlarda kullanılabilir:
Kereviz yaprağı daha çok kereviz yemeği yapılırken tencereye eklenir. Son aşamada ise çıkartılarak kokusunun ve aromasını yemeğe sinmesi sağlanır. Ayrıca vitaminlerini de yemeğe bu şekilde katan kereviz yaprağı farklı biçimlerde tüketilebilir: