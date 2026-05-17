Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı.

Kerkük Havalimanı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Yolları'nın yaklaşık iki ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini bugün Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi.

SEFER SAYISI ARTACAK

Açıklamada, Irak Hava Yollarının Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi.

Yaz mevsiminin gelmesi, okulların tatil edilmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla sefer sayılarında artışa gidilecek.

Irak, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ay içinde Türkiye’ye yönelik ilk uluslararası seferler de başlamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Çorlu'da silahlı çatışma! 2 polis şehit oldu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

