Keşan’da dere yatağında bir kişi ölü bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesinde dere yatağında bir kişi ölü bulundu. Şahsın cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre; Keşan-Gelibolu kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı altından geçen Cevizlik Deresi’nde bir kişinin hareketsiz halde yattığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, hayatını kaybeden kişinin, 42 yaşındaki Soner Erkenci olduğu belirlendi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Erkenci’nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Erkenci’nin cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

18 Kasım 2025
18 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
