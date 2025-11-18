Keşan’da dere yatağında bir kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre; Keşan-Gelibolu kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı altından geçen Cevizlik Deresi’nde bir kişinin hareketsiz halde yattığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, hayatını kaybeden kişinin, 42 yaşındaki Soner Erkenci olduğu belirlendi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Erkenci’nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Erkenci’nin cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

