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  4. Keşan’da öğrenci servis midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

Keşan’da öğrenci servis midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

20.03.2025 18:01
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Edirne’nin Keşan ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 26’sı öğrenci, 27 kişi yaralandı.

Keşan’da öğrenci servis midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 26’sı öğrenci, 27 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında İpsala-Keşan kara yolu Beğendik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Beğendik beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan T.D.’nin (59) kontrolünü yitirdiği 22 RF 775 plakalı midibüs, yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü T.D. ile araçtaki 26 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 27 yaralı, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da kaza yerine gelerek incelemede bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Kazayı haber alarak gelen öğrencilerin aileleri ise kısa süreli panik yaşadı. Aileleri ekipler sakinleştirdi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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