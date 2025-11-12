HABER

Keşan’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında takla atarak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Keşan'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan istikametinde giden H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atan otomobil ters döndü. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. (9) ve F.K. (39) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.K. ve F.K. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

