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Keşan’da evinin bahçesinde çıkan ot yangınının üzerine düşen kadın hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde, evinin bahçesinde çıkan ot yangınında, alevleri söndürmek isterken dengesini kaybedip yanan otların üzerine düşüp ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Keşan’da evinin bahçesinde çıkan ot yangınının üzerine düşen kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 2 Haziran 2026 tarihinde Orhaniye köyündeki evinin bahçesinde otlarda çıkan yangınını söndürmek isteyen Ayşe Bayır (69), suyla müdahale etmek isterken dengesini kaybedip yanan otların üzerine yüzüstü düştü. Sesler üzerine annesinin yardımına koşan Ali Bayır da, dengesini kaybedip düştü. Yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ayşe Bayır ve oğlu Ali Bayır, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Anne ve oğlu, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından İstanbul’daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olan Ayşe Bayır, 13 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayır’ın vefatı ailesi ve köy halkını yasa boğdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Edirne
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