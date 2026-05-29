Kesinleşmiş 14 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
