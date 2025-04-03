Kesinleşmiş hapis cezaları vardı! Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, "silahlı yağma ve hırsızlık" suçundan 16 suç kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. ile "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır