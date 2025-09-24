HABER

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 yıl 3 ay ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. (35) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. (37) yakalandı.

İ.G. ve R.Ö. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

(İHA)

24 Eylül 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
