Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. (35) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. (37) yakalandı.

İ.G. ve R.Ö. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

(İHA)

