“Keşke o günlere geri dönsek” dedirten 2000’lerin en popüler internet siteleri

1. Yonja



Günümüz sosyal medya platformlarına en çok benzeyen ilk sitemiz 2000'lerde popüler olmuştu. Selin Ciğerci ilk kez burada fenomen olmuştu. O günlerden bugünlere köprünün altından çok sular aktı ama Yonja her zaman hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

2. Siberalem

Türkiye'nin ilk sosyal medya platformu olan Siberalem bir arkadaşlık sitesiydi. 90'ların sonunda popülerdi. O dönem internete giren herkesin bir şekilde yolu buraya mutlaka düşmüştür.

3. MySpace

Profiline HTML kodla parıltılı glitter efektleri eklemek tam bir statü göstergesiydi. MySpace’te herkes hem DJ hem de tasarımcıydı zira profilini ne kadar kişiselleştirebildiğin, ne kadar cool olduğunun da ölçüsüydü. Top 8 friends”listesi yüzünden arkadaşlıklar test edilir, kıskançlık krizleri yaşanırdı. Sayfayı açtığında otomatik çalan bir müzikle ziyaretçiyi karşılamak ise bambaşka bir hoşluktu.

4. Kahkaha.com

Esasında bir sosyal medya platformundan ziyade içerik sitesiydi ama tanış-kaynaş ve sohbet bölümlerinde insanlar sosyalleşiyordu. Bir nevi dijital kafe gibi.

5. 80630

Etiler'in posta kodu olan 80630'u isim olarak seçen siteye sadece davetiye ile girilebiliyordu. Başlarda sosyetik, elit bir ortam oluşturmak istese ve belli semtlere hitap etse de kısa sürede her yere yayılmıştı.

6. Netlog

Facebook’tan önce statü güncellemek isteyenlerin limanıydı Netlog. Renkli profiller ve yazı fontu değişiklikleri... Arkadaş eklemek neredeyse flörtleşmekle aynı değerde sayılıyordu. Burç sorma mesajları havada uçuşurdu. Zaman çizelgesi yoktu ama herkes birbirinin sayfasını gizlice inceliyordu.

7. Alternatip

2000'lerde alternatif gençleri bir araya toplamak için kurulan platforma üye olmak için davetiye ve alternatif bir tarzınız olduğunu gösteren fotoğraflarınız gerekmekteydi.

8. Hi5

Facebook’tan önce cool olmanın adresi Hi5’ti. Profiline kimin baktığını görebilmek bile heyecandı. En yakın arkadaşlarım listesiyle mikro dramalar yaşanırdı

9. Hocam.com

Bir öğrenci forumu gibi başlayan site, o dönem internette iletişim kurma açlığı çekenlerin favori buluşma noktası olunca sosyal medya platformuna dönüşmüştü.

10. Sosyomat

Sözlük formatlarının sosyal medyayla buluşması gibi düşünebileceğiniz Sosyomat bir dönemin gençliğinde etki bırakmış platformlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

11. Mynet

Ve tabii ki o güzel yılların sembollerinden biri olmuş Mynet! 2000’lerde internet dendi mi akla ilk gelen isimdi Mynet. E-posta almak, haber okumak, oyun oynamak, forumlarda tartışmak… Hepsi tek bir çatının altındaydı. Mynet mail uzantısına sahip olmak, çok önemliydi. Mynet Oyun bölümüyle balon patlatır, Mynet Sohbette hayatın anlamını tartışırdık. Hava durumu, burç yorumları, magazin haberleri… Her şey oradaydı zira Mynet, Türkiye’nin internete açılan ilk kapısıydı. Hala da durum farklı değil!