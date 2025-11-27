Şimdiki gibi on binlerce yoktu: İnternetin ilk viral fenomenleri

Gelin hep birlikte, Türkiye internet tarihindeki ilk fenomenleri ve onların ilk viral içeriklerini hatırlayalım!

1. I Kiss You All ve Mahir Çağrı

Mahir Çağrı, Google'ın ilk yıllarında Türkiye tarihinde ilke imza atan isimlerden biri. Döneminin çok ötesinde bir davranış sergileyerek tarihin ilk fenomenleri arasına giren İzmirli Mahir, üzerinde "I Kiss You All" yazan kırmızı renkli tişörtüyle hafızalara kazındı. Hatta o kadar popüler oldu ki ünü dünyaya ulaştı, CNN gibi uluslararası kanallarla bile röportaj yaptı. Sıradan bir İngilizce öğretmeniyken kurduğu "I like sport, I like music" gibi basit cümlelerle, adeta bir internet efsanesine dönüştü. Hatta ünlü Forbes dergisi bile zamanında tanınan en ünlü kişi listelerine onun adını ekledi. Ama elbette yıl henüz 1999-2000 civarıydı.

2. Grafi 2000 & Varol Yaşaroğlu

Youtube ve sosyal medya öncesi dönemde komedi unsurlarının hemen hepsi basılı veya yazılıydı. Türkiye'de bu ekiplerin başındaysa Varol Abi geliyordu. Onun öncülüğündeki Grafi2000, dönemin bir nevi sosyal medyası sayılan karikatür ve e-posta zincirini resmen tekeli altına aldı. Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi ve Osmanlı Cumhuriyeti gibi başyapıtlar Türk internet kullanıcılarının zihnine kazındı. Varol Yaşaroğlu'nun 2000 yılında kurduğu Grafi2000 sitesi ise bu komedileri ve skeçleri, düşük kaliteli animasyon videolarına dönüştürerek Türk mizacında öncü oldu.

3. Bana Kitap Al ve Batesmotelpro

Batesmotelpro, Fransızca görünümlü fakat Türkçe sözlü şarkılarıyla bir dönemi resmen ele geçirdi. İlk ortaya çıkış parçaları olan "Bana Kitap Al" 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti. Döneminden çok farklı ve güçlü mizaç duygusuyla öne çıkan ekip, sonradan Youtube kanallarına eklediği her videoyla izlenme rekorları kırdı. Elbette bu rekor, dönemin internet erişim ve kullanım gücüyle sınırlıydı ancak yine de oldukça büyük bir başarı sergiliyordu. Amatör çekimlere rağmen yaratıcılık ve mizah her zaman ön plandaydı. Bu ekip, kendi prodüksiyonunu yaparak kitlelere erişen ilk yerel amatör ekiplerden biri oldu.

4. Akrep Nalan



Akrep Nalan, televizyonun sosyal medya olduğu dönemde adeta izlenme rekorlarını kıran o viral isimdi. Dobra ve filtresiz konuşmalarıyla herkesin beğenisini kazanan Akrep Nalan, günümüz fenomenlerine benzer bir duruşa sahipti. Açık sözlü yapısıyla Türkiye'nin gözdesi olduktan sonra birçoklarına ilham oldu. Günümüzün yüksek bütçeli ve önceden ayarlanmış çekimlerine kıyasla çok daha doğal, gündelik, fakat bir o kadar yaratıcıydı. Hatta kendi adını taşıyan sitenin patentini alarak web kültüründe kendince bir devrim yarattı.

5. Charlie Bit My Finger

Biri 3, diğeri 1 yaşında iki İngiliz kardeşin sade ama aşırı komik videosu akıllara kazınmış ilk viral içeriklerden. Doğal ve spontane anların internette ne kadar ilgi çektiğini kanıtlayan bu video, Youtube'da 880 milyondan fazla izlemeye ulaşarak tarihe geçti. Hatta yıllar sonra bu anın NFT'si bile yapıldı. Bu video, sıradan insanların video üreterek para kazanabileceğini kanıtlayan ilk örneklerden biriydi. Yaklaşık 1 dakikalık videoda, abi Charlie'nin, parmağını ısıran küçük kardeşine verdiği efsane tepki hala gözlerimizin önünde: "Charlie bit me! Ouch Charlie, that really hurt!"

6. Numa Numa Guy

Gary Brolsma ya da en bilindik adıyla Numa Numa Guy, fenomen olduğunda, kendi odasında dinlediği bir şarkıya sadece dudak senkronuyla eşlik ediyordu. Ne sesi iyiydi ne de dansı güzeldi. İşte tam da bu yüzden bir dönemin internet arayüzünü resmen işgal etti. Tüm eksikliklerine rağmen eğlenceli "Numa numa yey" sözleriyle dinleyen herkese enerji kattı. O dönemde Youtube çok yaygın olmasa da bu video tüm forumlarda ve e-postalarda elden ele yayılmıştı bile. Bu nedenle adı da kamera karşısında eğlenen ilk amatör fenomenler arasına girmeyi başardı.

7. Mr Trololo



İnternetteki en saf mutluluk sesi bir dönem, "trololo"dan ibaretti. Eduard Khil'in, 1970'lerde kaydettiği bu neşe dolu video izleyiciyi kahkahaya boğuyor ve bir anda modu yükseltiyordu. Doğal ve enerji dolu tınısı, duyan herkese mutluluk aşılamak için yeterliydi. Yıllar sonra internet yeniden keşfedildiğinde Youtube'da tekrar fenomen olan bu isim, ironik mutluluk denilince akla ilk gelen örneklerden biriydi.

8. William Hung



American Idol sahnesine çıkarak tarihin ilk fenomenleri arasına giren William Hung, "She Bangs" şarkısını söylediğinde herkesi şok etti. Detone tonu ve uyumsuz ritmine rağmen jüri dahil herkesi kahkahalara boğdu. Hatta yarışmada başarısız olmasına rağmen ardından aynı şarkı üzerinden albüm bile çıkardı. İnternette dalga konusu haline gelmesi ise şöhretini daha da artırdı. Adeta anti-kahraman olarak büyüdü ve sempatik tavrıyla başarısızlığa rağmen ünlü olabileceğini kanıtladı.