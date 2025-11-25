Yalnızca ChatGPT yok: İşinize çok yarayacak 8 eski işlevsel yapay zeka sitesi

İşte yaratıcılıktan araştırmaya işinize çok yarayacak en iyi yapay zeka siteleri!

1. Claude

Claude; insan benzeri metinleri özetlemek, yorumlamak ve oluşturmak için piyasadaki en iyi alternatiflerden biri. Özellikle metin yazarlığı gibi alanlarda çalışanlar veya çeşitli amaçlarla ilgi çekici metinler oluşturmak isteyenler kullanıcılara hitap ediyor. Anthropic tarafından geliştirilen bu yapay zeka modeli soruları yanıtlama, sohbet etme ve tıpkı ChatGPT gibi farklı türde görevleri yerine getirme amacıyla kullanılabiliyor. Ancak özellikle kullanıcının yazı tarzına veya üslubuna uyumlu metinler üretmesiyle ChatGPT'nin önüne geçiyor.

2. Microsoft Copilot

İş dünyası için en elverişli alternatiflerden olan Microsoft Copilot, adı üstüne, Microsoft 365 uygulamaları ile doğrudan ve sorunsuz bağlantı kurmasıyla öne çıkıyor. Metin ve görsel üretimi gibi çeşitli amaçlara hitap eden bu yapay zeka modeli, diğer uygulamalarla etkileşime geçerek iş akışını çok daha verimli planlamaya yardımcı oluyor. OpenAI dil modeliyle desteklendiğinden GPT-4 Turbo ve DALL-3'e de erişebiliyor ve Office uygulamalarının tümüyle entegre şekilde çalışıyor. Özetle, profesyonel dünyadaki iş akışını düzenlemede en etkili modellerden biri.

3. Gemini



Google'ın çok yönlü yapay zeka asistanı, ChatGPT karşısındaki en güçlü alternatiflerden biri. Genellikle onun kadar yaratıcı olmasa da doğru veri erişimi, analiz ve yorumlama bakımından çok daha güvenilir sonuçlar sunan Gemini; doküman ve görsel üretimi gibi farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Verilerin çoğunu, en güvenilir arama motoru olan Google üzerinden aldığından metin ve görsel analizi konusunda çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Ayrıca talimatları anlama, tekrar etme zorunda bırakmama gibi konularda da öne çıkıyor.

4. Perplexity



Çevrim içi araştırma konusunda ChatGPT'den sonra en hızlı ve iyi alternatiflerden biri Perplexity. Ancak ChatGPT'den farklı olarak hem hızlı bilgi erişimi sağlıyor hem de bilgileri nereden topladığını kaynak olarak gösteriyor. Böylece eldeki veriyi doğrulama şansı sunuyor. Gerçek zamanlı araştırma, kaynak üzerinden yorumlama gibi konularda öğrencilere, akademisyenlere ve güncel veri arayanlara büyük fayda sağlıyor. Fakat her yapay zeka modelinde olduğu gibi bazen kendince halüsinatif bilgi yaratabiliyor.

5. Meta Ai

Meta Ai, özellikle Meta platformlarından olan WhatsApp, Instagram ve Facebook söz konusu olduğunda kullanılacak en iyi modeller arasında. Çünkü altında bulunduğu çatı gereği bu uygulamaların tümüyle kusursuz entegrasyon sağlıyor ve diğer yapay zeka modellerinin erişemediği verilere erişebiliyor. Sosyal medya yönetimi ve içerik üreticiliği gibi alanlarda kariyer planlayanların Meta Ai ile mutlaka tanışması gerekiyor. Sosyal medyaya özel tasarım araçları ve çözüm ortakları ile görsel, video ve reklam araçlarında ChatGPT'ye kıyasla çok daha akıllı sonuçlar sunuyor.

6. Notebook LM



Eğer ChatGPT'ye sorduğunuz sorulara aldığınız yanıtların sürekli yanlış veya tutarsız olduğunu keşfettiyesiniz ve akademik anlamda doğru verilere gereksinim duyuyorsanız, NotebookLM aradığınız yapay zeka çözümü olabilir. Araştırma ve öğrenme amaçlı doküman yönetiminde öne çıkan bu modele PDF, metin, kaynak ve not eklenebiliyor. İşin en iyi yanı da yönlendirilen soruları hangi kaynağa bağlı kalarak cevaplaması gerektiği seçilebiliyor. Dolayısıyla uzun makaleleri özetleme ve bağlamdan sapmama konusunda inanılmaz hız kazandırıyor. Üstelik zihin haritası oluşturarak karmaşık konuları anlamayı kolaylaştırıyor.

7. Jasper Ai

Jasper Air, pazarlama ve iş dünyasındaki girişimlere yönelik içerik üretimi denilince akla gelen yapay zeka modelleri arasında. Özellikle büyük şirketlerdeki pazarlama ekipleri için kullanışlı olan bu model, içerik üretimini ölçeklendirmeye yardımcı oluyor ve belirli bir metni farklı varyasyonlara özel şekilde yeniden oluşturabiliyor. Örneğin; tek bir içerikten e-posta veya Instagram reklam kampanyası üretebiliyor. Bu da toplu içerik üretiminde kullanıcıya ekstra hız ve verim kazandırıyor.

8. Pi Ai



Pi, daha çok bireysel kullanıma özel tasarlanan bir yapay zeka modeli. Kişisel destek ve fikir alışverişi gibi konularda harika sonuçlar veren bu model, iki insan arasındaki sohbeti aratmayacak seviyede samimi konuşmalar yapabiliyor. Kişisel görüşler almak ve yazı yazma, günlük tutma amaçlarıyla kullanılmak için çok ideal. Diğer yapay zeka modellerinden farklı bir dil modeli kullandığından kişiye özel yorumlar yapabiliyor ve internet erişimi sunmuyor. Dolayısıyla güncel verilere ulaşmak için çok iyi olmasa da duygusal ve yakın iletişim söz konusu olduğunda öne çıkıyor.