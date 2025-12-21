HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kestane fiyatıyla yüzleri güldürdü

Afyonkarahisar’da kış sofralarının vazgeçilmezi kestane satış fiyatı ile yüzleri güldürdü.Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kestane, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de rağbet görmeye başladı.

Kestane fiyatıyla yüzleri güldürdü

Afyonkarahisar’da kış sofralarının vazgeçilmezi kestane satış fiyatı ile yüzleri güldürdü.

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kestane, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de rağbet görmeye başladı. Manav tezgâhlarında yerini alan kestaneye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kestane fiyatıyla yüzleri güldürdü 1

İlçe merkezinde manavlık yapan Münir Karakaya, kış mevsimiyle birlikte kestane satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti. Karakaya, kestanenin kilogram fiyatının kalitesine göre 200 ile 250 lira arasında değiştiğini belirtti.
Vatandaşların özellikle soba ve mangalda tüketmek üzere kestaneye ilgi gösterdiğini dile getiren Karakaya, talebin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliğiRize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliği
İğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimiİğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.