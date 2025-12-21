HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Samsun’da kestiği ağaç üzerine devrilen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Olay, Canik ilçesi kırsal Tekkiraz Mahallesi’nde meydana geldi.

Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Samsun’da kestiği ağaç üzerine devrilen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Canik ilçesi kırsal Tekkiraz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında odun kesme motoru ile ağaç kesen 19 yaşındaki Tekin Gönültaş, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti 1

İhbarla olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gönültaş’ın cansız bedeni, otopsisi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliğiRize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliği
İğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimiİğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.