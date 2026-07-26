KGK yeni yönetimi görev bölümü yaptı

Yönetim kurulunda görev dağılımı belirlenirken bazı il temsilcilerinde de değişikliğe gidildi.

Online olarak yapılan olağan genel kurulda delegeler tarafından Genel Sekreter Lütfü Karakaş ve Mali Başkan Muhammed Vefa Özalp ile birlikte doğrudan seçilen Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında, Genel Başkan Vekili Nevzat Çiçek olurken, genel başkan yardımcılıklarına Savaş Çokduygulu, Nalan Yazgan, Ersel Yıldırım ve Edip Üzen, genel sekreter yardımcılığına Hacı Odabaş ve mali başkan yardımcılığına Hayati Arıgan seçildiler. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri Ulaş Can, M. İlker Yücel ve Yunus Soner ile meclis başkanları Özgenur Reyhan Güler (Yaygın Medya), İsrafil Avcı (Yerel Medya) ve Güven Hasbaş (Dijital Medya) ile Ahmet Coşkunaydın (Dış Medya Başkan Vekili) katıldı. Mazeretleri dolayısıyla Ersel Yıldırım, Merih Ak ve Meral Ay toplantıda bulunamadılar.

14 İL TEMSİLCİSİ DEĞİŞTİ

KGK Yönetim Kurulu ayrıca bazı illerde temsilci değişikliğine gitti. Yeni atanan il temsilcileri şöyle:

Sefa Saygıdeğer (Adana), Yunus Sarı (Ağrı), Harun Atalay (Aksaray), Barış Dişli (Bolu), Hasan Ali Daldal (Burdur), Mustafa Efe (Bursa), Ulaş Odabaş (Çorum), Hakan Yaman (Isparta), Murat Şengül (Kastamonu), Mustafa Cin (Kütahya), Sadiye Alav (Mardin), Elvan Göçer (Muğla), Mehmet Kumcağız (Samsun) ve Kamil Güler (Ş.Urfa).

Ayrıca, ilk kez İstanbul Temsilcisi olarak Ahmet Coşkunaydın, yeni KKTC temsilcisi olarak da Alihan Pehlivan atandı.

Genel Başkan Dim, yönetim kurulunda yapılan yeni görevlendirmeler, il ve ülke temsilcilerinde yapılan yeni atamaların tamamen bir nöbet değişimi ve bayrak yarışı olduğunu belirterek, “Geçmiş dönemde özveriyle görev yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Biz onlardan razıydık. Ancak, her yeni dönemde kısmen de olsa bir yenilenme ve tazelenme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazı arkadaşlarımız değişimi kendileri istediler. Bazı arkadaşlarımızda yorgunluk alametleri vardı. Vakit ayıramaz haldeydiler. Bazıları ise başka STK’larda aktif sorumluluklar almışlardı. Hiç kimseden vaz geçmedik ve hepsi de üyemiz olarak çatımız altında istedikleri sürece hizmete devam edeceklerdir. Yeni dönemde görev yapacak arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Her yeni dönemde daha da güçleniyoruz. Yeni bir heyecan ve yeni bir ruhla konseyimizi daha ileri bir noktaya taşımanın gayreti içinde olacağız. 85 ülkede temsilci ile adı gibi küresel bir örgütlenme modeli olduk. Giderek tüm dünyada meslektaşlarımızın tanıdığı ve güvendiği bir kuruluşa dönüşüyoruz. Ülkemizde de yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerimizle en aktif meslek kuruluşu olmanın kıvancını taşıyoruz” dedi.

Toplantıda ayrıca, yeni dönemin yol haritası da belirlendi. İl ve ülke temsilcilerinin daha aktif hale gelmeleri için yapılacak çalışmaların yanısıra, bu yıl sonuna kadar yapılacak etkinlikler de ele alındı. Geçen yıl New York’ta yapılan ödül töreni ve serginin bir benzerinin bu yıl Londra’da TC Büyükelçiliği himayesinde 1 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. Londra’da Türk ve Türk dostu İngiliz gazeteciler ile Türk diasporasına güç veren kişi ve kurumlara ödül verilecek. Londra programının detayları daha sonra üyelerle paylaşılacak.

6’NCI KÜRESEL BULUŞMA 6-10 KASIM’DA

Toplantıda ayrıca, bu yıl 6’ncısı yapılacak olan Küresel Medya Buluşması’nın 6-10 Kasım 2026 tarihleri arasında yine Alanya’da gerçekleştirilmesine karar verildi. Buluşma kapsamında konseyin seçilmiş organlarının toplantıları, temalı çalıştaylar ve ödül törenleri yapılacak. Bu yıl da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda gazeteci ile devlet adamının buluşmaya katılması bekleniyor.