Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fahrettin Budur için cenaze töreni düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Budur, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlarlandı. Şalgamlı Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Budur’un Türk bayrağına sarılı naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İlçe Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Ali Can Pehlivanoğlu, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

