Kapat
Kıbrıs’ta Rum tarafından çirkin saldırı: Sivillere taş ve patlayıcı madde atıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, başkent Lefkoşa’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından bir grubun KKTC tarafındaki sivillere taş ve patlayıcı madde attığını açıkladı.

Kıbrıs’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından KKTC'ye yönelik çirkin bir saldırı düzenlendi. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GGK), yerel saat ile 13.30 sıralarında başkent Lefkoşa’da Rum tarafından bir grubun Yiğitler Burcu’nda bulunan sivillere taş ve patlayıcı madde attığını açıkladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN’DAN KINAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, saldırıyı şiddetle kınayarak, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ve GKRY liderliğinin olaya hızlı şekilde müdahale etmesini istedi. Erhürman, en hızlı şekilde gerekli adımların atılmasını ve yetkili makamlarla ilgili bilgilerin paylaşılmasını çağrısında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı, "Ara bölge niteliği dolayısıyla BM Barış Gücü'nün de, yol olarak kullanılması dolayısıyla Kıbrıs Rum liderliğinin de sorumluluk taşıdığı bir alanda gerçekleşen bu saldırı konusunda BM Barış Gücü ile de, güneydeki muhataplarımızla da bağlantı kurulmuştur" dedi.

"ÖNLEM ALINMAMIŞ OLMASINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erhürman, "1 Nisan gibi bu tip olayların olması ihtimalinin bulunduğu herkes tarafından tahmin edilebilecek bir günde, böyle bir bölgede herhangi bir önlem alınmamış olmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, hem kendileriyle temas kurduğumuz BM Barış Gücü'nden, hem de Kıbrıs Rum liderliğinden en hızlı şekilde gerekli girişimleri yapmalarını ve yetkili makamlarımızla bilgi paylaşmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı, "Kıbrıs Rum liderliğinin yetkili makamlarının gerekli adli soruşturmayı acilen başlatmasının ve bu saldırıyı gerçekleştirenlerin gerekli adli işlemlere tabi tutulmasının takipçisi olacağız. Olayda herhangi bir yurttaşımız zarar görmemiştir. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri bir kez daha şiddetle kınıyor, böyle bir günde gerekli önlemlerin alınmamış olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguluyor, BM Barış Gücü'nün ve Kıbrıs Rum liderliğinin izleyecekleri sürecin yakın takipçisi olacağımızın altını bir kez daha çiziyorum" dedi.

01 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

