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Kiev Belediye Başkanı: Rus saldırısında Dinyeper Nehri üzerindeki köprü vuruldu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentindeki altyapıya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Cumartesi günü düzenlenen bir Rus hava saldırısında Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğunu açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı: Rus saldırısında Dinyeper Nehri üzerindeki köprü vuruldu
Doğukan Akbayır

Belediye başkanı, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini; yol yüzeyinde ve troleybüslerin havai hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle köprü üzerindeki doğu-batı yönlü trafiğin durdurulduğunu belirtti. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

TRAFİK DURDU

Son iki gün içinde Güney Köprüsü de Rus insansız hava araçları tarafından defalarca vuruldu; bu durum, söz konusu köprü ile geniş Dinyeper Nehri üzerindeki diğer iki köprüde trafiğin geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

Rusya'nın 2022'deki işgalinden önce başkentin 3 milyonluk nüfusunun üçte birinden fazlası Dinyeper'in doğu (veya "sol") yakasında yaşıyordu; ancak büyük çoğunluk, devlet kurumlarının ve şirketlerin çoğunun bulunduğu batı (veya "sağ") yakasında çalışıyor.

Rusya'nın geçen hafta, başkente enerji sağlayan tesislere yönelik beklenen kış bombardımanı kampanyasının ilk hamlesi olarak görülen saldırıları başlatmasının ardından, bölge sakinlerinin zihninde savaşın en zorlu dönemi olan geçen kışa dair anılar tazelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Ukrayna
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