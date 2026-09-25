Kılıçdaroğlu, Bolu'da TBMM Grubu Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti

TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde CHP milletvekillerini Bolu'da bir araya getiren 3 günlük değerlendirme kampı, 25 Eylül akşamı gerçekleştirilen ilk mesai ile başladı. Kampa katılmak üzere kente gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde düzenlenen Grup Yönetim Kurulu toplantısına katılarak çalışmalara start verdi.

KILIÇDAROĞLU, BOLU'DA TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği ve kamp programının genel çerçevesinin ele alındığı toplantıda, ilerleyen günlerde milletvekilleriyle detaylıca görüşülecek olan siyasi ahlak kanunu teklifi, ekonomi ve dış politika gibi başlıkların ön değerlendirmesi yapıldı. Kamp, yarın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açılış konuşması ve ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır