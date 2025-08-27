HABER

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu: ‘Sorun olduğu duyumları alınıyor’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yine gündem yaratacak açıklamalarda bulunduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu CHP'nin kurultay davasıyla da ilgili kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünü" savunmaya devam ettiği iddia edilirken belediye başkanlarının istifaları ile ilgili de "Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor" dediği öne sürüldü. İşte tartışma yaratacak Kılıçdaroğlu haberinin detayları…

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifası ve AK Parti'ye geçmesiyle başlayan süreçte iyi görüntü verilmediğini söyleyerek, "Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor" dediği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin kurultay davasıyla da ilgili de kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünde" olduğu iddia edildi.

tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında, Kılıçdaroğlu’na yakın kaynakların, Kılıçdaroğlu’nun Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğini söylediği öne sürüldü.

tv100’deki programda Kılıçdaroğlu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor."

“PARTİ YÖNETİLMEK ZORUNDA, KAÇMAK OLMAZ”

Kılıçdaroğlu'un CHP'nin 2023'teki kurultayın ilişkin açılan davayı da basından takip ettiği, dosya ile özel olarak ilgilenmediği iddia edildi.

Programda, Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünde" olduğu öne sürüldü.

Programda, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların, "Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse 'Özel’le görüşürüm' diyor. Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması" dediği öne sürüldü.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

