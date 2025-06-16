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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Özgür Özel'den tartışmalara nokta koyacak açıklama: "Video çekip..."

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyareti gündem olmuştu. Şaibeli kurultay iddialarının tartışıldığı son zamanlarda görüşmeye ilişkin pek çok kulis bilgisi aktarılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün söz konusu tartışmalara noktayı koyacak bir açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti! Özgür Özel'den tartışmalara nokta koyacak açıklama: "Video çekip..."
Recep Demircan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, duruşma sonrası açıklamalarda bulundu.

ZİYARET GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti. Görüşme sonrasında şaibeli kurultay iddialarıyla ilgili pek çok kulis bilgileri aktarılmıştı.

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ÖZEL'DEN TARTIŞMALARA NOKTA KOYACAK AÇIKLAMA

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu görüşmesiyle ilgili şunları aktardı:

"VİDEO ÇEKİP KURULTAYIN TERTEMİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

"Ekrem Bey, ‘Ben divan başkanı olarak kurultayda bir şaibe görmedim, siz genel başkan olarak gördünüz mü?’ diye soruyor.

Genel başkan da 'Öyle şey olur mu, ben video çekip, kurultayın tertemiz olduğunu söyledim' demiş."

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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