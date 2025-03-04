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  4. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Muharrem İnce yan yana saf tuttu

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Muharrem İnce yan yana saf tuttu

04.03.2025 16:03
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Edip Akbayram’ın cenaze töreninden dikkat çeken bir görüntü geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana saf tuttu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Muharrem İnce yan yana saf tuttu

Usta sanatçı Edip Akbayram, uzun süredir tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 52 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Mart Pazar günü hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Akbayram için Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Ayrıca Akbayram'ın ailesi, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda kişi cenaze namazında yer aldı. Namazın ardından, üç siyasi lider ortak açıklama yaparak, Akbayram'a rahmet diledi.

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Son olarak, ünlü sanatçının cenazesi İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Akbayram, müziğiyle hatırlanacak ve Türk sanat müziği dünyasında iz bırakan bir isim olarak anılacak.

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DHA

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Edip Akbayram
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