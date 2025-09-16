HABER

Kılıçdaroğlu'na gündem yaratacak çağrı! Sessizliği uzun süredir konuşuluyordu: "Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Önder Sav gibi o da söylemeli"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı süreçleri hakkındaki sessizliğine tepki gösterdi. Başarır, "Susmak iyi bir şey değil. 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Kılıçdaroğlu, davaların bittiğini ve önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir" dedi.

Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi, konuşmasında Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesini istedi. Türkiye'nin 'butlan' kavramıyla tanıştığını belirten Başarır "86 milyon merak ediyordu. Mahkeme erteleme kararı verdi. CHP hakkında açılan hukuksuz davalar Türkiye'nin gerçek gündemi değil. Yoksulluk, işsizlik, dış politika, adalet gibi meseleler acil çözüm bekliyor. Biz bu saçma davalarla uğraşmak istemiyoruz. Türkiye'nin sorunları gündeme gelmeli" diye konuştu.

"DAVALARIN HEPSİ MESNETSİZ"

Başarır açlık sınırının 27 bin liraya yükseldiğini, asgari ücretlilerin açlık sınırından 5 bin lira, emeklilerin ise 10 bin lira daha az maaş aldığını söyledi. İktidarın "hukuksuz davalarla gündemi meşgul ettiğini" ifade eden Başarır, Türkiye'nin utanç verici manzaralarla karşılaştığını vurguladı, bu davaların hepsinin mesnetsiz olduğu görüşünü belirtti.

Başarır, Türkiye'nin ekonomik sorunları olduğunu ve partisinin bu konuları gündeme taşımaya devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşündeki açıklamalarına da değinen Başarır, Gazze'nin tamamen işgal edilmek istendiğini söyledi. Erdoğan'a yüklenen Başarır "Uçakta ahkam kesmek yerine, aslında somut adımlar atılmalı. Yüzlerce insan açlıktan ölüyor. Sessiz kalmak, yapay tepki vermek yeterli değil," dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KONUŞMA' ÇAĞRISI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yargı süreçlerine ilişkin sessizliğine değinen Başarır "eski genel başkanların bu saçmalıklara son verilmesi yönünde talep etmelerini" istedi. CHP'nin liderinin Özgür Özel olduğunu söyleyen Başarır "Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Önder Sav gibi, artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

