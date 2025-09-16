Kılıçdaroğlu'na gündem yaratacak çağrı! Sessizliği uzun süredir konuşuluyordu: "Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Önder Sav gibi o da söylemeli"

Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi, konuşmasında Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesini istedi. Türkiye'nin 'butlan' kavramıyla tanıştığını belirten Başarır "86 milyon merak ediyordu. Mahkeme erteleme kararı verdi. CHP hakkında açılan hukuksuz davalar Türkiye'nin gerçek gündemi değil. Yoksulluk, işsizlik, dış politika, adalet gibi meseleler acil çözüm bekliyor. Biz bu saçma davalarla uğraşmak istemiyoruz. Türkiye'nin sorunları gündeme gelmeli" diye konuştu.

"DAVALARIN HEPSİ MESNETSİZ"

Başarır açlık sınırının 27 bin liraya yükseldiğini, asgari ücretlilerin açlık sınırından 5 bin lira, emeklilerin ise 10 bin lira daha az maaş aldığını söyledi. İktidarın "hukuksuz davalarla gündemi meşgul ettiğini" ifade eden Başarır, Türkiye'nin utanç verici manzaralarla karşılaştığını vurguladı, bu davaların hepsinin mesnetsiz olduğu görüşünü belirtti.

Başarır, Türkiye'nin ekonomik sorunları olduğunu ve partisinin bu konuları gündeme taşımaya devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşündeki açıklamalarına da değinen Başarır, Gazze'nin tamamen işgal edilmek istendiğini söyledi. Erdoğan'a yüklenen Başarır "Uçakta ahkam kesmek yerine, aslında somut adımlar atılmalı. Yüzlerce insan açlıktan ölüyor. Sessiz kalmak, yapay tepki vermek yeterli değil," dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KONUŞMA' ÇAĞRISI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yargı süreçlerine ilişkin sessizliğine değinen Başarır "eski genel başkanların bu saçmalıklara son verilmesi yönünde talep etmelerini" istedi. CHP'nin liderinin Özgür Özel olduğunu söyleyen Başarır "Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Önder Sav gibi, artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır