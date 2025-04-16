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Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanvekili Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanvekili Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneye gelen Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası gazetecilere, doktorlardan Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu." dedi.

Önder'in değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar, evinin buraya yakın olmasının verdiği büyük bir avantajın olduğunu, kısa sürede buraya geldiğini, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın burada bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını istediklerini kaydederek, "Uyutmalarının nedeni, daha kısa sürede sağlığına kavuşması için. Belli şeylere olumlu tepki verdiği de ifade edildi. İnşallah daha da iyi olur." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Sırrı Süreyya Önder Kemal Kılıçdaroğlu
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