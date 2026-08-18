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Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı taktik! 'Adayım' demiyor ama aday olacak

Mutlak butlan kararı sonrası eski görevine dönen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay taktiği belli oldu. 'Adayım' çıkışı yapmayan Kılıçdaroğlu delegelerin oylarıyla bir kez daha aday olacak. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise hem milletvekili adaylarını hem de sonrasındaki yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Kılıçdaroğlu'nun belirlemesini istiyor. Parti içinde farklı düşünenler de var.

Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı taktik! 'Adayım' demiyor ama aday olacak
Ufuk Dağ

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde “adayım” ya da “aday değilim” şeklinde bir açıklama yapmayacak. Buna karşın kurultayda delegelerin imzasıyla aday gösterilecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AYNI TAKTİK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun daha önceki kurultaylarda izlediği yöntemin bu kez de uygulanacağı ifade ediliyor. 2020 yılındaki kurultayda 80 il başkanının, 2023’teki kurultayda 771 delegenin imzasıyla aday gösterilen Kılıçdaroğlu’nun, yeni kurultayda da benzer bir yöntemle genel başkanlık yarışına dahil olması bekleniyor. CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için kurultay delege tam sayısının en az yüzde 5’inin yazılı desteği gerekiyor. Bu da mevcut delege sayısı üzerinden yaklaşık 70 imzaya karşılık geliyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kendisinin ilan etmek yerine gerekli delege imzalarının toplanmasıyla aday gösterilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ndan yine aynı taktik! Adayım demiyor ama aday olacak 1

MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI YİNE O BELİRLEYECEK

Kılıçdaroğlu’nun “Güvenli limana götürene kadar buradayım” sözünden vazgeçmediğini belirten parti kurmayları, CHP liderinin yalnızca kurultay sürecinde değil, ilerleyen süreçte de partinin başında kalmayı hedeflediğini ifade ediyor. Kurmaylara göre 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde CHP’nin milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında da Kılıçdaroğlu belirleyici olacak.

"ADAY DEĞİLİM" BELİRSİZLİĞİ

Parti içerisinde Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığına karşı çıkanların “aday değilim” açıklaması yapmasını istediği belirtilirken, Kılıçdaroğlu cephesi bu yöndeki bir açıklamanın parti içindeki dengeleri daha da bozacağı görüşünde. Kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun “Bırakıyorum” demesi halinde parti içerisinde bölünmelerin ve koltuk mücadelesinin başlayacağını savunarak, “Partiyi yönetmek zorlaşır, disiplinsizlik artar. Bu nedenle ‘aday değilim’ açıklamasının yapılması doğru olmaz” değerlendirmesinde bulunuyor.

KURMAYLARININ UZUN VADELİ PLANI

Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar, partide yürütülen “arınma” sürecinin de mevcut yönetim anlayışıyla devam etmesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda belediye başkan adaylarının da Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyen kurmaylar, “Arınma söyleminin başarılı olması için yerel seçimlerde dahi Kemal Bey’in partinin başında olup belediye başkan adaylarını belirlemesi gerekir” görüşünü dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP aday
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