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Kılıçdaroğlu'nun, Özel'e "Aday yapma" dediği dört belediye başkanı kim? Yayında açıkladı

Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde 4 belediye başkanı için Özgür Özel'i uyardığını ve "Aday yapma" dediğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama sonrası bu isimler merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak "Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla görüştüm" diyen Gazeteci Barış Terkoğlu bu dört ismi açıkladı. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu'nun, Özel'e "Aday yapma" dediği dört belediye başkanı kim? Yayında açıkladı
Melih Kadir Yılmaz

Mahkeme kararı ile CHP'nin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde Sözcü TV yayınına katılmış ve Özgür Özel'i 4 belediye başkanı konusunda uyardığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu nun, Özel e "Aday yapma" dediği dört belediye başkanı kim? Yayında açıkladı 1

"ÖZGÜR BEYE 4 BELEDİYE BAŞKANINI ADAY GÖSTERME DEMİŞTİM"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Yolsuzluğun partisi olmaz. Yolsuzlukta çifte standart uygulaması yanlıştır, kamu vicdanını yaralar. Belediye başkanlarını suçlu ilan etmedim. Sorunlu belediye başkanlarıyla suçlu belediye başkanları ayrı. Suçlamam için elde mahkeme kararı olması lazım. Sorunlu bazı belediye başkanlarını partinin arşivinde onlarla ilgili olumsuz rapor olduğu için, hatta olumsuz raporları yazanlardan biri partimizin İstanbul vekillerinden biriydi, bu raporlar dolayısıyla da ben Özgür beye bazı belediye başkanlarının isimlerini vererek bunları aday gösterme, bunlara dikkat et diye söylemiştim. Dört belediye başkanıydı, elimizdeki rapor öyleydi. Şimdi isim vermeyeyim, aday gösterdiler bir kısmı cezaevinde şimdi" dedi.

Kılıçdaroğlu nun, Özel e "Aday yapma" dediği dört belediye başkanı kim? Yayında açıkladı 2

"KURMAYLARINA SORDUM"

Konuyla ilgili olarak Barış Terkoğlu Onlar TV yayınında açıklamada bulundu. Terkoğlu yaptığı açıklamada, "Kimler dedik ısrarla söylemedi isimlerini. Bu sefer kurmaylarına sordum, 'Kimi söylediniz, kimi istemedi Kemal Kılıçdaroğlu' diye" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu nun, Özel e "Aday yapma" dediği dört belediye başkanı kim? Yayında açıkladı 3

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZEL'E 'ADAY YAPMA' DEDİĞİ 4 BELEDİYE BAŞKANI

Terkoğlu aldığı cevabı ve isimleri de yayında açıkladı. Terkoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e aday gösterme dediği dört isim şöyle:

1- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay
2-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras
3-Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Görevinden uzaklaştırıldı)
4-Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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