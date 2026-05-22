Kılıçdaroğlu'nun 'planı' hazır! CHP'de büyük tasfiye hazırlığı: Bomba 'Özgür Özel' detayı...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' kararı almasının ardından göreve fiilen gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Gelen bir iddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun planı hazır. İşte haberin tüm detayları!

TGRT canlı yayınında gazeteci Cem Küçük'ün aktardığı bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası şu şekilde olacak:

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlere göre planı hazır.

Yaklaşık 40 il başkanı değiştirilecek.

İmamoğlu dahil, tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanan tüm CHP’lilerin üyelikleri askıya alınacak.

Kılıçdaroğlu’na göre bu isimler aklanmadan partiye geri dönemeyecek.

Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik bir MYK oluşturması bekleniyor.

Mevcut durumda Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili olarak kalacak.